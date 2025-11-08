大甲婦便祕一整天還血便 頭暈送醫檢查出多重症狀及大腸癌

大甲70多歲婦人因排便習慣改變卻未加留意，不僅出現血便症狀，有時甚至整天無法排便，日前身體虛弱導致頭暈不適，被家人緊急送往大甲李綜合醫院急診，醫檢後發現血紅素過低，確診有腸胃道出血，立即進行輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，赫然發現患有嚴重內痔出血及大腸癌，胃鏡檢查也發現上消化道出血。

肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，患者多重症狀未警覺，拖延就醫險釀大禍，被送達急診室時血壓偏低，據家屬轉述，患者到院前兩天整日未排便,並伴隨血便、胃食道逆流、頭暈等症狀，身體狀況持續惡化，因此立即安排進一步檢查治療。

賴大豊說，患者雖然多年前曾接受腸胃鏡檢查，但最近出現的排便習慣改變、糞便形狀異常，甚至便中帶血或黏液，以及長期腹部不適等警訊，婦人都未放在心上，直到住院前因出血導致身體極度虛弱，才在進一步檢查中發現腸道惡性腫瘤。

大甲李綜合醫院表示，醫療團隊為婦人進行胃鏡、大腸鏡等完整檢查，檢查結果顯示，患者罹患出血性胃炎導致上消化道出血，在腸道內更發現至少5公分大小的腫瘤，經組織切片化驗後，確認為惡性腫瘤，同時還有嚴重的內痔出血問題。