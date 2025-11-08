快訊

前教長談停砍年金 吳清基籲莫強調世代對立、潘文忠望找到平衡點

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前教育部長吳清基表示，希望不要太強調世代對立的觀念，畢竟公教人員退休所得也是用於照料家庭與年輕人。報系資料照
前教育部長吳清基表示，希望不要太強調世代對立的觀念，畢竟公教人員退休所得也是用於照料家庭與年輕人。報系資料照

國民黨立委提案停砍公教年金法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基今天表示，希望不要太強調世代對立的觀念，畢竟公教人員退休所得也是用於照料家庭與年輕人；前教育部長潘文忠則呼籲，「要恢復到從前，絕對非常困難。」但希望找到一平衡點，兼顧世代差異與年金永續。

李登輝時代前內政部長、行政院政務委員黃昆輝今天舉行90歲祝壽文集新書發表會，由台師大教育系舉辦，並廣邀學界、政界人士參與。吳清基與潘文忠分別擔任國民黨、民進黨執政時期教育部長，兩人均為黃昆輝學生，今也出席壽宴。

吳清基今天受訪時談到，公教人員長年為國家、社會奉獻，退休後若能適當維護其權益，對公教人員而言是很大的鼓勵；對於現職公教人員，也能對未來有所期待。現在政府當然有其財政考量，但應能拿捏一平衡點，對財政不造成太大困難，同時也能激勵公教人員士氣，才能鼓勵更多人才投入公職。

媒體問到，停砍年金是否會造成世代對立？吳清基也說，「這個觀念不要太過強調。」畢竟公教人員退休所得也是用於照顧家庭、年輕人，還在職的公教人員未來也會退休，一定也需要國家給予保障，希望不要聚焦局階級、對立，而是從共存共榮的角度思考對策。

潘文忠則談到，退撫基金過去都有經過精算，要兼顧體恤退休人員同時又要考慮到未來的物價波動，確實兩難，但要恢復到從前，絕對非常困難，希望能有更適切的討論並找出一平衡點，兼顧到世代差異與年金永續，畢竟此議題還攸關現在年輕一代的公教人員。

潘文忠也說，也能考慮擴充基金的財源，除了政府預算挹注外，如基金投資操作也能作為一重要來源，顧慮到世代間需要面對的問題。

教育部長潘文忠則呼籲，希望找到一平衡點，兼顧世代差異與年金永續。報系資料照
教育部長潘文忠則呼籲，希望找到一平衡點，兼顧世代差異與年金永續。報系資料照

公教 潘文忠 教育部

