收件數再創新高！吳濁流文學獎頒獎典禮登場 喜迎2外籍得獎者

新竹縣年度文學盛事「2025年吳濁流文學獎頒獎典禮」，今天在新埔鎮吳濁流故居登場，新竹縣長楊文科、前縣長林光華、吳濁流的孫女吳杏村與家族成員等人均到場見證，並表揚20件獲獎作品的創作者。今年更首次有外籍得獎者，讓獎項更邁向國際性。

楊文科表示，吳濁流文學獎已頒發至第60屆，具悠久歷史，是新竹縣及台灣的驕傲。吳濁流有「鐵血詩人」的美稱，創作漢詩逾兩千首，是台灣重要文學家，他的文學創作展現對於鄉土社會的關懷，以及不畏強權的客家精神，可謂客家之光也是台灣文學之光。

吳濁流文學獎自2020年回到新竹縣辦理後，不僅祭出高額獎金，新增鼓勵客家文學創作的客語詩類，更在去年開放海外與非本國籍民眾投稿後，此次參賽稿件內容豐富，作品水準顯著提升，今年更首次有外籍得獎者，讓獎項更邁向國際性。

為了保留珍貴的文學史料，新竹縣也努力推動「吳濁流全集出版計畫」，預計明年正式出版，期盼推廣吳濁流先生熱愛文學的精神，讓全國民眾乃至世界華人看見。

文化局表示，今年吳濁流文學獎投稿熱烈，總共收到865篇稿件，收件數再創新高，各類別的首獎作品分別為現代詩─紀明宗「邂逅一頭野豬」、兒童文學─鄭丞鈞「森林的大法師」、散文─鄭薇琪「聲骨」、短篇小說─鄭委晉「帕拉梅拉沒有後座嬰兒座椅」、客語詩─張簡敏希「泅水」。

其中，在台攻讀研究所的香港籍碩士生鄭薇琪以「聲骨」榮獲散文首獎、新加坡詩人曾國平以「阿公的舊物森林和江湖」奪得現代詩優選，是自去年開放海外及非本國籍的民眾投稿後，首度出現的外國籍得獎者。