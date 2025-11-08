賴總統：2026健保總額估達1兆82億元 創歷年新高

賴清德總統8日上午出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。他表示，政府為了打造「健康台灣」， 明年度健保總額將達到9,883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高。

包括衛福部長石崇良、台大醫學院院長暨台灣醫學會理事長吳明賢、台大副校長張上淳等，皆出席活動。

賴總統致詞時提到，國人平均餘命增長至約80歲左右，但不健康年數也約有8年之久，這代表台灣人民一生當中，平均有10%的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，非常可惜。因此總統府成立「健康台灣推動委員會」，邀集醫界與社會各界共同參與，也感謝醫界響應。

賴總統指出，為了要讓健保永續發展，今年健保總額預算核定約9,286億元，較去年增加531億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長率超過8%。明年度健保總額將達到9,883億元，且由政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高。

他表示，健保規模創新高，目的就是要讓醫療機構有足夠資源，更新設備，精進技術，能提升醫療品質，協助員工加薪、降低醫療人力流動。

賴總統也說，政府已率先為公立醫療機構員工加薪，第一階段是調高醫療人員的「專業加給」，將醫界各職級之專業加給拉高到與一般公務人員相同，約可增加近5%薪資；今年軍公教再加薪3%，合計公立醫療機構員工加薪幅度約近8%，用意就是希望穩定醫療人力、降低流動性。

賴總統提到，盼健保總額提高後，衛福部可調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題。例如未來可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付更反映實際工作量與專業難度。期許達到提高醫療服務品質、留住人才，嘉惠民眾的健康福祉。

他指出，我國首次推動「健康台灣深耕計畫」，規畫5年合計約投入489億元的投入。無論是醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所、醫師公會、各學會，不論位於都會或偏鄉，都可能遇到特殊疾病或棘手個案，如果沒有系統性研究與專案支持，問題可能長期得不到妥善解決。

因此，「健康台灣深耕計畫」將開放上述單位提出計畫申請，以解決在第一線面臨、但無法僅靠健保給付處理的問題，政府以額外經費支持。

他表示，該計畫聚焦4大面向，亦即培育多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化醫療，及醫療永續與社會責任。目前第一階段計畫多已提出申請，未來將持續推動與落實，讓醫界有更大的空間發揮專業，也讓民眾真正受惠。

賴總統說，政府特別鎖定癌症提出一系列政策，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，篩檢經費從去年28億元，今年提高至68億元，期盼達到早期篩檢、早期發現、早期治療的目標。除傳統篩檢方式外，自今年起健保也納入次世代基因定序檢測（NGS），針對11種癌症提供基因檢測。

他提及，截至10月，篩檢人次已超過400萬人次，顯示經費增加確實發揮作用，有助於早期發現、早期介入。篩檢之後若確診癌症，政府也檢討各癌別治療流程與成效。

賴總統表示，政府也推動「癌症新藥基金」，特別協助需要新藥、但經濟較困難的病人，以縮小治療落差，希望在2030年前，將癌症標準化死亡率降低1/3。