家屬未掛號闖診間問病情遭拒嗆「缺錢」 醫PO文：母女終身不得掛他診

高雄阮綜合醫院傳醫病衝突事件，一名病患女兒未掛號強行進診間要求解釋病情，與醫師發生爭執，後竟脫口嗆醫師「缺錢」，當事人黃醫師事後在網路PO文，除還原過程外，質疑「醫師需要這樣被羞辱嗎」後要求掛號，「終身不得讓這對母女掛他的診」，貼文獲萬人按讚。

阮綜合醫院院方昨指，「此事件屬民事糾紛，本院不評論」；但強調任何人進出診間都應依規掛號，醫師為維護制度並無不當，但同時也提醒同仁面對突發衝突應保持冷靜，避免情緒化應對。

事後當事人黃醫師在網路社群Threads貼文，先解釋在台灣關於病情解釋的法律規定，根據醫師法第12-1條醫師診治病人時，應向病人或其「家屬」告知其病情，醫療法第 81 條 醫療機構診治病人時，應向病人或其法定代理人、配偶、「親屬」或關係人告知其病情、治療方針、處置、用藥、預後情形及可能之不良反應。

黃醫師在貼文中指出，根據醫師法規定，親屬非需要解釋病情之人，最重要的是醫師法與醫療法皆規定解釋病情係在「診治時」，若非診治時則無解釋病情之必要。不論未掛號就闖進診間或在路上遇到，非診治時病情解釋皆非合於醫療法規規定。

黃醫師表示，沒掛號就無法調病歷；沒看病歷就解釋病情，只是憑著印象，也就是隨便說說，不是負責任的解釋病情；並強調，掛號代表醫療契約締結。解釋病情是醫療行為，沒有締結醫療契約，怎可執行醫療行為？

黃醫師並指出，醫療契約是病患與醫療機構經由掛號締結，醫師只是履行輔助人，受雇醫師對未締結醫療契約者施行醫療行為，除緊急狀態為緊急避難外，就是違反忠誠義務。

黃醫師還原事發過程，指有個老年病人失智了，前一天被居服員帶來看診，當天下午病人女兒居然來門診外狂敲門，要求解釋病情，叫她掛號才能進來，沒有病歷紀錄，他無法解釋病情。

後該名女子竟在門診外叫囂，醫師是很缺錢嗎？你們醫院是很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收錢？有這樣子在當醫師的嗎？是要藉機跟健保局要錢嗎？叫囂了一個多小時，看診一直被這種辱罵聲干擾，「當醫師需要這樣被羞辱嗎？」

黃醫師指出，當下他通知掛號處，病歷上加註記此人與其母，終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下；這段貼文引起網友共鳴，逾1萬人按讚。