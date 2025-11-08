快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

聽新聞
0:00 / 0:00

光復郵筒流至網拍最高賣6000！花蓮郵局：17個全數取回壓毀標售

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復郵局因堰塞湖受災，存放的一批舊郵筒竟遭人上網拍賣，花蓮郵局發現後已聯繫賣家取回。圖／花蓮郵局提供
花蓮光復郵局因堰塞湖受災，存放的一批舊郵筒竟遭人上網拍賣，花蓮郵局發現後已聯繫賣家取回。圖／花蓮郵局提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢堤潰壩釀成嚴重洪患，光復多村泡在水裏，位於市區的郵局也成受災戶，但竟有一批郵筒被上網拍賣。花蓮郵局表示，發現後緊急聯繫賣家，17座全數取回，這批原本就要報廢，將先存放，擇日再一併標售。

花蓮郵局副理歐鴻煊表示，這批郵筒原本存放在光復郵局一樓，是要報廢的設備，9月23日堰塞湖溢流，郵局圍牆也被洪水沖壞，一樓很多辦公設備都泥流掩埋或遭大水沖走，這批郵筒也夾雜其間，因為淤泥真的很多，都是一堆一堆的廢棄物，可能重型機具清運時也沒注意，就被清走。

他表示，前天發現這批郵筒遭人上網拍賣，其中有一個郵筒隱約可看到「光復郵局」字樣，確認是光復郵局所有，隔天立即和對方聯繫。賣家是花蓮人，據對方表示，是在資源回收場看到這批郵筒，覺得有趣才買回來，並上網拍賣，不知道是郵局資產不能拍賣。

這批郵筒拍賣價落在每個2500元至6000元不等，多個郵筒已標示售出。歐鴻煊說，花蓮郵局在上架拍賣第一時間就和對方聯絡，賣家並未交貨，總共17個都全數取回。將先存放在倉庫，未來依程序報廢後再標售。

他表示，郵筒不容易損毀，但現在寄信的人愈來愈少，郵筒使用率低，許多已經裁撤，收回來後會先存放在倉庫，再一起標售。標售出去的郵筒依規定必須壓毀破壞，變成廢鐵。

光復郵局因受災嚴重，一樓所有機器設備都受損，目前暫時移置鄉內的富田郵局合署辦公，中華郵政專案進行災後復原，預計12月1日就能恢復辦公。

花蓮光復郵局因堰塞湖受災，存放的一批舊郵筒竟遭人上網拍賣，花蓮郵局發現後已聯繫賣家取回。圖／花蓮郵局提供
花蓮光復郵局因堰塞湖受災，存放的一批舊郵筒竟遭人上網拍賣，花蓮郵局發現後已聯繫賣家取回。圖／花蓮郵局提供
花蓮光復郵局因堰塞湖受災，存放的一批舊郵筒竟遭人上網拍賣，花蓮郵局發現後已聯繫賣家取回。圖／花蓮郵局提供
花蓮光復郵局因堰塞湖受災，存放的一批舊郵筒竟遭人上網拍賣，花蓮郵局發現後已聯繫賣家取回。圖／花蓮郵局提供

郵局 花蓮 網拍

延伸閱讀

光復郵筒竟被網售最高開價6千元 中華郵政緊急回收17座

鳳凰颱風不排除侵台 政院：馬太鞍堰塞湖災區「周末前完成撤離前置作業」

「普發現金」詐術又來！假郵局人員騙3百多萬 警逮1嫌檢聲押

普發1萬元今正式開跑！一票人「不登記」 原因曝光：真的不敢

相關新聞

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

太離譜！ 金門一對年輕夫妻昨日帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流...

鳳凰颱風最新路徑曝！可能登陸「中部」 氣象署下周一海警、下周二陸警

鳳凰颱風來勢洶洶，即將先後侵襲菲律賓和台灣。中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯今天表示，中度颱風鳳凰即將增強為強烈颱風，...

光復郵筒竟被網售最高開價6千元 中華郵政緊急回收17座

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有民眾拾獲後上網銷售，開價最高達...

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

新手露營別慌！十大必備清單一次收 照著準備就對了

從帳篷、寢具、煮食炊具到照明設備，第一次露營要帶的東西可不簡單！秋冬露營氣溫宜人、風景正美，只要準備好入門裝備，就能輕鬆上手，讓首露體驗既舒適又難忘。

前教長談停砍年金 吳清基籲莫強調世代對立、潘文忠望找到平衡點

國民黨立委提案停砍公教年金法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基今天表示，希望不要太強調世代對立的觀念，畢竟公教人員退休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。