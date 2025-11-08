光復郵筒流至網拍最高賣6000！花蓮郵局：17個全數取回壓毀標售

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢堤潰壩釀成嚴重洪患，光復多村泡在水裏，位於市區的郵局也成受災戶，但竟有一批郵筒被上網拍賣。花蓮郵局表示，發現後緊急聯繫賣家，17座全數取回，這批原本就要報廢，將先存放，擇日再一併標售。

花蓮郵局副理歐鴻煊表示，這批郵筒原本存放在光復郵局一樓，是要報廢的設備，9月23日堰塞湖溢流，郵局圍牆也被洪水沖壞，一樓很多辦公設備都泥流掩埋或遭大水沖走，這批郵筒也夾雜其間，因為淤泥真的很多，都是一堆一堆的廢棄物，可能重型機具清運時也沒注意，就被清走。

他表示，前天發現這批郵筒遭人上網拍賣，其中有一個郵筒隱約可看到「光復郵局」字樣，確認是光復郵局所有，隔天立即和對方聯繫。賣家是花蓮人，據對方表示，是在資源回收場看到這批郵筒，覺得有趣才買回來，並上網拍賣，不知道是郵局資產不能拍賣。

這批郵筒拍賣價落在每個2500元至6000元不等，多個郵筒已標示售出。歐鴻煊說，花蓮郵局在上架拍賣第一時間就和對方聯絡，賣家並未交貨，總共17個都全數取回。將先存放在倉庫，未來依程序報廢後再標售。

他表示，郵筒不容易損毀，但現在寄信的人愈來愈少，郵筒使用率低，許多已經裁撤，收回來後會先存放在倉庫，再一起標售。標售出去的郵筒依規定必須壓毀破壞，變成廢鐵。