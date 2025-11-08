快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

聽新聞
0:00 / 0:00

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門一對年輕夫妻昨帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才致電通知家屬，讓全家又驚又怒。記者蔡家蓁／攝影
金門一對年輕夫妻昨帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才致電通知家屬，讓全家又驚又怒。記者蔡家蓁／攝影

太離譜！ 金門一對年輕夫妻昨日帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間盤點時才發現異常，緊急致電通知家屬，讓全家又驚又怒，氣得寶寶的爺爺在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」

孩子的爺爺黃先生表示，昨晚接獲院方來電，得知孫子打錯疫苗，全家人當場傻眼又氣憤不已，雖然院方解釋，A型肝炎疫苗原本可於滿1歲施打，與水痘疫苗同時接種並無大礙，但全家仍憂心孩子是否受影響，整晚緊盯狀況，好在目前沒有出現不良反應。

黃先生說，原本醫師建議今天再帶健保卡回院預約接種流感第二劑，但家人已嚇壞，當下就拒絕，並考慮之後改回台灣施打。他轉述，朋友聽了也說，「他們以前也遇過打錯疫苗，孩子出現嗜睡、全身無力的情況，後來送回台灣治療一陣子才恢復，真是太可怕了。」

事件曝光後，引起網友群情激憤，留言痛批「沒讓家長確認疫苗外盒就施打，太離譜了！」「這種錯誤不可原諒，幸好寶寶沒事！」「太扯了，真是低級的錯誤祈願愛孫平安沒事」。

對此，金門醫院副院長陳根雄坦言，因兩款疫苗的廠牌與包裝相似，醫護人員一時疏忽才導致誤打。他表示，A肝疫苗過去確實是滿1歲可施打，今年才改為1歲半起接種，院方已向CDC及縣衛生局通報，也確認孩子狀況穩定。陳根雄強調，醫院將於今日下午派員前往家中慰問，並全面檢討疫苗施打流程，確保類似事件不再重演。

金門一對年輕夫妻昨帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才致電通知家屬，讓全家又驚又怒，阿公氣得PO臉書，此事才傳開。圖／民眾提供
金門一對年輕夫妻昨帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才致電通知家屬，讓全家又驚又怒，阿公氣得PO臉書，此事才傳開。圖／民眾提供

流感疫苗 醫護人員 金門

延伸閱讀

日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備

買菜逛賣場也可打新冠流感疫苗！新北市這些店家隨到隨打

20多歲女染新冠住加護 Novavax疫苗11/12開打

北部3歲女童染流感重症住院6天 醫：盡速接種疫苗降死亡風險

相關新聞

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

太離譜！ 金門一對年輕夫妻昨日帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流...

鳳凰颱風最新路徑曝！可能登陸「中部」 氣象署下周一海警、下周二陸警

鳳凰颱風來勢洶洶，即將先後侵襲菲律賓和台灣。中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯今天表示，中度颱風鳳凰即將增強為強烈颱風，...

光復郵筒竟被網售最高開價6千元 中華郵政緊急回收17座

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有民眾拾獲後上網銷售，開價最高達...

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

新手露營別慌！十大必備清單一次收 照著準備就對了

從帳篷、寢具、煮食炊具到照明設備，第一次露營要帶的東西可不簡單！秋冬露營氣溫宜人、風景正美，只要準備好入門裝備，就能輕鬆上手，讓首露體驗既舒適又難忘。

前教長談停砍年金 吳清基籲莫強調世代對立、潘文忠望找到平衡點

國民黨立委提案停砍公教年金法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基今天表示，希望不要太強調世代對立的觀念，畢竟公教人員退休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。