手腳無力、走路變慢 3長者有1人肌少症 專家曝早期評估難原因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北醫大今天舉辦「肌少症國際研討會」，邀集美、日、港等國內外學者專家與會探討議題包括肌少症的篩檢與治療、銀杏減緩肌少症之潛力以及身體功能性行動能力評估等。圖／北醫大提供
北醫大今天舉辦「肌少症國際研討會」，邀集美、日、港等國內外學者專家與會探討議題包括肌少症的篩檢與治療、銀杏減緩肌少症之潛力以及身體功能性行動能力評估等。圖／北醫大提供

隨人口高齡化趨勢，肌少症成為醫界關注議題，衛福部國健署調查顯示，65歲以上人口，肌少症盛行率達34.1%，台北市社區營養推廣中心調查則指出，每3名長者就有1人具肌少症。北醫大醫科院教授陳怡帆說，肌少症不僅導致肌肉質量與力量流失，還會增加跌倒、骨折、失能及慢性病風險，且出席症狀不易察覺，呼籲民眾不可輕忽。

陳怡帆表示，肌少症不僅會導致肌肉質量與力量的流失，還可能增加跌倒、骨折、失能及慢性病等風險，而且許多長輩在肌少症初期並不會察覺異狀，但之後會陸續出現手腳無力、走路變慢、爬樓梯變得困難，甚至生活起居需要他人協助，對個人、家庭及醫療體系造成沉重負擔，民眾不可輕忽，且許多長者都伴隨有慢性疾病，也是加肌少症發生的原因之一。

北醫大醫工學院院長康峻宏表示，肌少症早期預測不易，容易被誤認為正常老化現象，為了克服早期評估的困難，研究團隊建立人工智慧（AI）模型，將無標記動作捕捉系統，結合可穿戴式設備進行日常活動監測，透過步態、姿勢等量化數據，記錄、檢測細微變化，如步伐縮短、步行速度變慢或有代償等，進一步發現身體功能異常，並根據數據，了解病人肌少症嚴重程度，提出臨床建議。

日本國家老年醫學中心肌肉骨骼疾病科副主任細山徹指出，肌少症是一種與年齡相關的肌肉疾病，目前仍未發現肌少症特定的分子標記，因此在預測及診斷上都有困難，也很難找到有效的肌少症預防及治療標靶，目前各國皆積極投入開發預防及治療方法，尤其人口老化快速發展的亞洲國家更是如此。

北醫大今天舉辦「肌少症國際研討會」，邀集美、日、港等國內外學者專家與會探討議題包括肌少症的篩檢與治療、銀杏減緩肌少症之潛力以及身體功能性行動能力評估等，盼建立肌少症學術與醫療資訊及資源交流平台，促進產學技術創新，以減緩肌少症對患者及整體社會之衝擊。

