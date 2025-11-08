鳳凰颱風逼近…山域事故風險飆升 搜救人員喊話：撤退取消最勇敢

第26號颱風「鳳凰」預計11日至13日接近甚至登陸台灣，玉山國家公園管理處提醒山友，山區風雨強度常超出平地預期，應提前下山或延後行程；南投搜救人員也呼籲，颱風期間勿入山，「撤退或取消行程，是最負責任、最勇敢的決定。」

今年颱風多，百岳長程路線因時間需7至8日，部分山友颱風前入山，又未能即時撤退，導致發生山域事故，山區地形險峻、風雨強烈，搜救行動困難且高風險。搜救人員指出，山上多無通訊訊號，直升機出勤需天氣晴朗、空曠且風切小，實務上往往無法即時救援，「這段時間，能救你的人只有你自己。」

氣象署預告，「鳳凰」11日至13日逼近台灣，甚至有登陸的可能性，全台降雨明顯升高，花蓮、台東、南投及高山地區最受影響，須警戒坍方、落石與溪水暴漲。

玉管處強調，颱風加上高山氣候多變，山友應密切關注氣象預報與颱風資訊，建議「提前下山或延後入山」，更需攜帶完整防風防雨裝備、通訊與定位器材，以便緊急聯繫。

南投林姓搜救人員提醒，長天數登山須先強化體能，尤其是負重爬坡下山能力。許多山友平日跑三千公尺自認無礙，但對百岳縱走幫助有限，建議在野外模擬三天二夜重裝行程，檢測體力與裝備。登山前也應諮詢高山症專責醫療單位，了解自身身體狀況，減少突發高山症風險。

此外，山區低溫環境會加速電池耗損，搜救人員建議每日攜帶至少一萬毫安培行動電源。尤其山域事故熱區南三段、無雙吊橋、無雙部落及無雙溫泉一帶地勢險峻，若颱風期間入山，一旦事故發生，徒步救援需三至四天，風險極高。