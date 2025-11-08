快訊

石崇良再端新政！防兒科萎縮 擴大適用0至6歲有專責醫師照顧

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。記者邱德祥／攝影
衛福部長石崇良今天出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。記者邱德祥／攝影

健保財務吃緊，衛福部提出補充保費改革，引發民怨，部長石崇良挨批溝通不足、政策走太快，導致政策三天之內被行政院出面喊停。不過，他仍一再端出新政策，昨天宣布急診將設病床區，把觀察床改為短期住院，今天再拋出將擴大幼兒專責醫師制度，從現行0到3歲每人安排專責醫師，改為0至6歲均有專責醫師照顧，並因應族群增加，改稱「兒童專責醫師」。

2025年健保總額預算為9286億元，加上行政院公務預算共181億元挹注，實質成長率達8%，明年健保總額成長率，將採高推估5.5%，總額達9883億元，加上公務預算199億元，健保合計可支配預算，達1兆82億元。石崇良說，政府挹注如此多預算，設法因應前述挑戰，而要務之一便是提出解決「兒科萎縮」現況，為此，已編列兒科「小總額」，共249億元。

石崇良表示，國內新生兒數量變少，加上預防保健政策推行，若兒童因此減少生病、看病，恐出現新冠疫情期間，因幼兒園實施佩戴口罩、勤洗手的防疫措施，兒童生病情況大幅降低，導致台大兒童醫院門可羅雀，「醫護人員比病人還多」。預防保健是提升兒童健康關鍵，但不能因此造成台灣沒有兒科醫師，因此兒科小總額，除用於難症、重症外，也將用於「兒童專責醫師」給付。

現行幼兒專責醫師制度，是由地方衛生單位，媒合0到3歲幼兒，由基層診所專責醫師看診，除檢視身體發育情形，也會在預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟等層面提供協助，對於這群尚無語言能力的兒童，也可藉看診時間，檢視是否遭遇兒虐，成為第一道兒虐防線。截至今年3月，幼兒專責醫師已收案28萬4545位幼兒，覆蓋率65%。

石崇良說，預計明年將專責醫師媒合年齡，擴增為0至6歲，因少子女化，許多父母都是新手父母，缺乏照顧經驗，這些「兒童專責醫師」，可從醫療專業提供意見，並協助執行預防保健，「不一定要看病」，即使罹病兒童減少，兒科醫師也能發揮所長，明年兒科小總額中，共123.5億元用於西醫基層，將用於給付專責醫師提供的相關服務。

衛福部近期多項政策被批評「走太快」。石崇良表示，許多朋友、師長提醒他要放慢腳步，「一直拋新政策會完蛋」，但他眼看挑戰就在門口，我國人口結構變遷，醫療人力遭遇衝擊，且已進入超高齡化、少子女化，韓國生育率近年已止跌回升，我國生育率卻仍沒有起色，看著人口數字報表，他幾乎夜不得眠，認為「再不設法用創新方式迎戰，對下一代將無法交代。」

相關新聞

鳳凰颱風最新路徑曝！可能登陸「中部」 氣象署下周一海警、下周二陸警

鳳凰颱風來勢洶洶，即將先後侵襲菲律賓和台灣。中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯今天表示，中度颱風鳳凰即將增強為強烈颱風，...

光復郵筒竟被網售最高開價6千元 中華郵政緊急回收17座

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有民眾拾獲後上網銷售，開價最高達...

影／先頭烏來了！彰化漁民立冬捕獲3千多尾烏金 估計進帳上百萬元

先頭烏報到了！昨天立冬即為漁民帶來好采頭，彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨晚在彰化外海捕獲數量高達3000多尾肥美的先頭烏...

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備

日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...

「豬」事大吉 陳時中笑稱賴清德這幾天應該會吃爌肉飯

台中一間養豬場豬隻染疫非洲豬瘟，造成全台15天禁運禁宰，昨天恢復。行政院政務委員陳時中今表示，「豬」事大吉，昨天解除禁運...

