鳳凰颱風將大角度北轉侵台 關注2重點！北中南最搖滾風雨時間曝

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

鳳凰颱風已經增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在太平洋高壓導引下，穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，下周一進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，使得鳳凰颱風有機可趁，進而大角度轉向，北轉朝台灣前進。

但目前變數較大及需要特別關注有2個重點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，一是颱風北的幅度及移動速度，二是颱風北上時減弱幅度。移動快慢、減弱程度大小，都將攸關影響的時間及各地風雨規模，下周一、下周二是重要關鍵期。

影響時間方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為季節性因素、颱風走勢及強度變化，北中南最搖滾風雨的時間會稍微不同。󠀠

北部、東部的影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一、下周二這兩天，因為颱風的位置跟東北季風共伴效應正好落在北台灣至花蓮這一帶，是風雨最大、最有感的時刻。當颱風通過時雖然也會有風雨，但因強度已減弱許多，反而不會那麼劇烈。

󠀠至於嘉義至屏東、澎湖、金馬，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，影響時間會稍微長一點點，務必以最高規格進行防範。主要影響時間會是在下周二上午至下周四白天。󠀠

而苗栗至雲林地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為地形的關係，將取決於是以何種形式及走法，也是最難評估的區域。差一點點，風雨規模就會差很多，但強風仍無可避免。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，都還只是以目前資料進行的初步評估，還會依照颱風實際發展情形滾動式調整，無論身在何地，這兩天都要趕緊做好防颱措施。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風 規模

