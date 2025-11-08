快訊

鳳凰颱風恐海陸警齊發 賈新興：暴風圈下周三凌晨2時觸陸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風重要關鍵時間。圖／取自賈新興臉書
鳳凰颱風重要關鍵時間。圖／取自賈新興臉書

鳳凰颱風已經增強為中度颱風，預期下周初期威脅台灣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，依氣象署預報顯示，發布海警和陸警的機率高，影響最顯著時間是下周三至下周四清晨。

賈新興表示，依目前各國官方預報各AI模式和物理模式預報，鳳凰颱風明天下半天至下周一影響呂宋島，屆時強度第一次減弱，從強颱降為中颱。

至於鳳凰颱風影響台灣的關鍵時間點，賈新興表示，預估中央氣象署將於下周一上午11時發布海上颱風警報，接著下周二上午8時發布陸上颱風警報，颱風暴風圈下周三凌晨2時觸陸。

賈新興表示，依目前路徑預報，鳳凰颱風屬侵台颱風第9類型；鳳凰颱風移入台灣海峽時，因高低層分離及海峽冷海溫，強度可能迅速減弱。3天前平均颱風路徑預報誤差大約200至250公里，要特別關注明天及下周一的預報，持續滾動更新，並做好防颱準備工作。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書

