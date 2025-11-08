鳳凰颱風最新路徑曝！可能登陸「中部」 氣象署下周一海警、下周二陸警

如果路徑和移動速度沒有太大變化，張竣堯表示，氣象署預計在下周一上半天發布海上颱風警報，隨後在下周二陸續發布陸上颱風警報。

今明兩天的天氣相對穩定，張竣堯表示，只有迎風面的基隆北海岸、東半部地區有些零星降雨，各地多雲到晴天氣。下周一開始天氣將有明顯轉變，主要受到鳳凰颱風的影響，預計下周一、下周二受到它的外圍環流影響，下周三左右將會是最接近台灣的時候。

鳳凰颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，張竣堯表示，未來朝西北西方向登陸菲律賓的呂宋島，之後進入南海，將會北轉接近台灣。路徑上仍有不確定性，留意最新天氣資訊。

張竣堯表示，今天環境偏乾，各地雲量偏少，只有迎風面基隆北海岸、東半部地區稍微有些雲系發展，有些零星降雨。

他說，鳳凰颱風上午8時在鵝鑾鼻東南方約1620公里海面上，持續向西北西方向移動。未來路徑預估將會登陸呂宋島，登陸呂宋島的前後有機會增強為強烈颱風。登陸之後受到地形影響，將會減弱為中度颱風以下的等級。

不過，張竣堯表示，颱風進入南海之後，路徑上將會逐漸向北再轉北北東的方向接近到台灣。因此，下周一、下周二颱風的外圍環流影響台灣，下周三最接近台灣。依照這樣的路徑，氣象署不排除下周三、下周四有機會登陸台灣中部一帶，路徑上在北轉的過程都還是有比較大的不確定性，秋天颱風受到影響不確定因素偏多。

降雨趨勢，張竣堯表示，今明兩天環境比較穩定，迎風面的東半部地區、基隆北海岸偶爾有零星降雨，中午過後中南部山區有零星午後雷陣雨發展。明天東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區轉為有降雨情況。

天氣最明顯轉變將是下周一開始，張竣堯表示，下周一、下周二受到鳳凰颱風外圍環流影響，大台北地區、東半部地區整天有明顯雨勢，其他地區不排除也會有短暫陣雨。預計下周一、下周二東半部地區，特別是大台北、宜蘭、花蓮不排除有局部大雨或豪雨。

下周二雨勢最明顯，張竣堯表示，東北部地區和花蓮山區有豪雨等級以上發生的情況。颱風還不是最接近台灣的時候，雨勢最顯著的一天，將會是在下周二這一天。

張竣堯表示，下周三、下周四就會受到颱風本身結構的影響，相較於東半部地區，中南部地區降雨將會受到颱風逐漸接近影響，中南部地區雨勢也會有局部大雨或豪雨發生。屆時中南部降雨強度和風力的強度，視屆時颱風本身結構的影響。因此颱風北上的過程中，假設有明顯減弱，或結構減弱比較迅速一點，中南部降雨就稍微不會這麼劇烈。

之後隨著颱風逐漸遠離，天氣就會明顯好轉。但是張竣堯表示，受到持續性東北季風影響，因此迎風面的北部和東半部地區仍有降雨情況，中南部地區則會明顯轉晴。

溫度趨勢，張竣堯表示，今明兩天環境偏東風，感受上比較溫暖。明天下午開始東北季風增強，下周一開始至下周五都會受到東北季風影響，下周北部和東半部地區整天感受濕涼，北部白天高溫25至28度，夜晚清晨也會比較涼一點、21至23度。

至於中南部地區，張竣堯表示，下周一、下周二有機會來到28度至30度以上高溫，不過，到了下周三、下周四受到颱風本身的影響，高溫降溫為24至25度。之後隨著颱風逐漸遠離，下周五轉晴，溫度明顯回升至30度左右。今天起沿海易有長浪發生，海邊活動留意安全。

鳳凰颱風是否與東北季風共伴效應？張竣堯表示，颱風接近的情況下，以及秋天環境東北季風，要留意共伴情形發生，預計下周一、下周二迎風面的北部、東北部、花蓮地區可能有局部豪雨等級以上降雨，都還是有一些共伴性質所產生的豪大雨發生。