光復郵筒竟被網售最高開價6千元 中華郵政緊急回收17座

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有民眾拾獲後上網銷售，開價最高達6000元。由於郵筒為郵局財產，中華郵政得知後緊急要求賣家下架，目前已回收17座郵筒，但仍有數個已售出。

今年9月底受到樺加沙颱風夾帶暴雨影響，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，光復郵局一批待報廢的郵筒也遭洪水及土石流淹沒。

但有網友發現，竟有人在網路上公開販售郵筒，每個從2500元至6000元不等，根據品項價格也會有所不同，且已有多個郵筒已標示售出，質疑恐有盜賣郵政資產的嫌疑。

對此，中華郵政說，經查該批郵筒原為光復郵局存放於1樓後方閒置空間待報廢的設備，因馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，泥流沖入郵局屋後方圍牆外，導致郵筒與廢棄物及汙泥混雜，後續救災重型機具清運時，該郵筒不慎和廢棄物一併清除，遭民眾拾獲後上傳至網路平台販售。

針對郵筒是否可公開販售，中華郵政說，依據中華郵政公司「報廢財產變賣及估價處理作業要點」規定，報廢設備於變賣前，應先將外部郵政標記，包含郵徽、局名、局內編號、新形象圖案、車體廣告及相關文字等確實塗銷，並全程拍照存證。

至於信筒、信箱等具郵政識別特徵的設備，則須會同得標廠商運送至廢鐵廠，以重型壓鐵機實施整體破壞並拍照留存，不得作為一般物品轉售或收藏用途。