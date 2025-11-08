快訊

罕見11月侵台颱…鳳凰中心有機會登陸 北東共伴強降雨、中南部強風豪雨

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網

鳳凰颱風對台灣構成威脅，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鳳凰颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天凌晨已經增強為中度颱風，明天有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。

吳聖宇表示，下周一鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。下周二逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。下周三就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，下周三晚間到下周四上午颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，下周四下午遠離台灣附近。

至於侵台強度，吳聖宇表示，在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。

在颱風還沒有影響之前，今天天氣相當良好，各地大致都是晴到多雲的天氣型態，中南部早上雲量較多，但是上午之後陽光有機會開始出來。吳聖宇表示，白天溫度較為偏熱，北部、東半部白天高溫28至30度，中南部高溫31至33度。不過，晚間到明天清晨，中北部到東北部空曠地區低溫仍有可能降到20度上下，日夜溫差變化較大。

明天下半天起，東北季風會開始逐漸增強，吳聖宇表示，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，天氣逐漸會轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。

明天白天各地高溫仍然偏熱，吳聖宇表示，北部、東半部高溫27至29度，中南部31至33度左右，明晚到下周一清晨中北部、東北部空曠地區低溫還是有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。

雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是吳聖宇表示，因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。

吳聖宇表示，預期下周一、下周二颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到下周二降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。

受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地沿海以及外島地區將有8至10級或以上陣風發生機會，強風的情況也要留意。

下周三至下周四上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。吳聖宇表示，中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊。

至於北部、東半部，吳聖宇表示，則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生。預估最快要等到下周四下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。

下周五到下周六受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過吳聖宇表示，水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大，是比較典型的東北季風秋季天氣型態，雖然適合出遊，但是颱風剛過，危險區域還是暫時不要靠近比較安全。

吳聖宇表示，目前的預報看起來，鳳凰颱風下周侵襲台灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響。

尤其北、東部要先留意共伴效應強降雨，吳聖宇表示，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。提醒趁這兩天及早做好防颱準備，應對這個非常難得的可能在11月將要登陸台灣的颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

下周一北部和東半部留意共伴效應強降雨，下周二中南部留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。本報資料照片
下周一北部和東半部留意共伴效應強降雨，下周二中南部留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。本報資料照片

