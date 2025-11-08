快訊

影／先頭烏來了！彰化漁民立冬捕獲3千多尾烏金 估計進帳上百萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨晚在彰化外海捕獲數量高達3000多尾肥美的先頭烏，今天上午9點在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，估計這批「烏金」可賺上百萬，縣議員賴清美（左）特別向李浩仁賀喜。圖／賴清美提供
先頭烏報到了！昨天立冬即為漁民帶來好采頭，彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨晚在彰化外海捕獲數量高達3000多尾肥美的先頭烏，今天上午9點在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，估計這批「烏金」可賺上百萬，一大早即有不少老饕趕著前往搶買。

李浩仁說，他是昨晚6時許，在彰化外海陸續捕獲這批先頭烏，拉起魚網時，烏魚活蹦亂跳，大家都相當開心，一直忙到午夜，估計捕獲3000多尾。他說，在捕獲先頭烏的好采頭後，預估今年會比往年會有更好的收獲，他今天下午仍將再度出海，期待捕獲更多「烏金」 。

縣議員賴清美說，烏魚季一般都在冬至前後，昨天是立冬，距冬至還有1個月，而且氣溫偏暖，沒想到彰化漁民李文德父子出海，晚間在彰化外海一口氣捕獲3000尾野生烏魚。

賴清美昨晚獲知李文德父子捕獲先頭烏後，立即發布這個好消息，塭仔港今天一大早就湧來買先頭烏的老饕，笑呵呵的李文德忘去出海的疲憊，忙著招呼家人及工人宰殺烏魚。賴清美也趕到表達祝賀，並希望先頭烏來了以後，漁民後續捕獲更多，好過年。

賴清美說，烏魚俗稱「烏金」，渾身都可賣錢，烏魚子、烏魚膘也是寶，依李浩仁說法，烏魚殼（去內臟）分大中小，大的1台斤120元，中的一尾150元，小的一尾100元，而最受老饕青睞的未曬乾烏魚子則是每台斤1200到1300元，跟去年不變，估計這3000多尾烏金可帶進上百萬元財富。

彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨晚在彰化外海捕獲數量高達3000多尾肥美的先頭烏，今天上午9點在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，烏魚子、烏魚膘也是寶，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／賴清美提供
