日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備

日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了。目前在台灣、日本兩邊流感病毒都在流行，都是同1株A型H3N2。

林氏璧說，根據國立健康危機管理研究機構等的報告，截至11月2日的1周內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為5萬7424人，比前1周增加約2.4倍。 每家醫療機構平均患者數為14.9人，比前1周的8.61又增加了不少，2025年度第一次超過了10。超過10人是「注意報」等級，超過30人則是「警報」。

流感疫情比較流行的區域，包括東京神奈川千葉的關東區域，東北的許多縣份，以及北海道、沖繩。林氏璧表示，但所有都道府縣的患者數都比前1周有所增加，是很廣泛的流行。最近5周間鑑定的病毒型別，以A型H3為主占76%，去年流行的A型H1N1占19%、B型僅占4％。

台灣流感狀況，林氏璧表示，最近台灣還是在流感流行期，雖然這4周數字稍有下降，但天氣持續變冷，不可掉以輕心，特別是有重症風險因子的民眾。上周新增63例流感併發重症病例，及9例死亡。今年流感季已經累計220例流感併發重症，其中21例死亡。

林氏璧表示，全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。

去年日本流感比較晚才開始流行，到去年12月才突然衝到前所未有的高點，然後來的快、去得也快。林氏璧表示，以破10的這個時點來說，今年比去年早了6周。今年流行擴大的速度，高起來的速度有點類似去年，這點非常值得後續觀察。

林氏璧表示，和台灣觀察到的流感病毒型別一樣，目前都是以A型H3N2為多，已經不是夏天之前流行了一整年的H1N1了。台大醫院小兒感染科專任主治醫師黃立民多次呼籲要小心這隻捲土重來的病毒，因為重症率比較高。

如果近期前往日本，他建議旅行前考慮施打流感疫苗（抗體生成需要14天）。台灣11月開始公費已經開放到第二階段，50至64歲無高風險慢性病成人接種。考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病。下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊。可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買。

他說，旅行中勤洗手以防接觸感染。他會帶酒精乾洗手。戴口罩以防飛沫感染。下飛機5天內，可線上投保東京海上日動日本旅遊保險。