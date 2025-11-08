1張圖看侵台颱鳳凰3大可能路徑 登陸若維持中颱將重創西南部

鳳凰颱風今天凌晨2時升級中度颱風，有機會增強為強烈颱風。至於鳳凰颱風可能會以多強的強度影響或侵襲台灣？氣象粉專「觀氣象看天氣」分析3種可能路徑，各地風雨影響程度大不同。

「觀氣象看天氣」表示，菲律賓以東的洋面海洋熱含量（OHC）還滿高的，因此鳳凰颱風接下來將持續增強，在登陸呂宋島前有機會增強為強烈颱風。登陸呂宋島後強度將減弱為中度颱風，但出海後中等的OHC仍然可以維持其強度，甚至支持鳳凰再度增強。而且鳳凰颱風在來到南海至台灣海峽南部的移動過程，沒有明顯涼冷的東北季風南下。

有3種可能路徑，「觀氣象看天氣」以圖解說，若以路徑1接近台灣，登陸台灣西南部時將還能維持中度颱風的等級，將再度重創西南部。若以路徑2通過台灣海峽，鳳凰在接近海峽中部時由於OHC偏低，以及風切逐漸加大強度將明顯減弱，若中心沿著海峽中線附近通過，對西半部的影響就較輕微，但如果接近陸地北上，西半部陸地仍會出現較大的風雨。若以路徑3從東南部近海通過，影響最嚴重的區域為東南部以及恆春半島。