聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰颱風將侵台恐登陸 天氣風險：下周一晚海警 後續全台納陸警機會高
鳳凰颱風來勢洶洶，今天凌晨2時已經增強為中度颱風，預期它將先後侵襲菲律賓和台灣。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，預估下周一晚間發布海上颱風警報，後續各地納入陸上颱風警報範圍機會高，中心有機會登陸。
至於強度變化，天氣風險公司表示，鳳凰颱風登陸菲律賓前可達強烈颱風，至於接近台灣時預估為輕度颱風等級。
影響時程方面，天氣風險公司表示，下周一至下周二注意東北季風與鳳凰颱風外圍環流交互作用，北部、東半部嚴防豪大雨，各地有強陣風。下周三鳳凰颱風經過台灣上空，各地嚴防強風豪雨。確切的颱風登陸點仍要觀察。下周四鳳凰颱風逐漸遠離並減弱，颱風警報解除，下半天後風雨緩和。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言