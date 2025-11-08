快訊

鳳凰颱風將侵台恐登陸 天氣風險：下周一晚海警 後續全台納陸警機會高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
鳳凰颱風來勢洶洶，今天凌晨2時已經增強為中度颱風，預期它將先後侵襲菲律賓和台灣。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，預估下周一晚間發布海上颱風警報，後續各地納入陸上颱風警報範圍機會高，中心有機會登陸。

至於強度變化，天氣風險公司表示，鳳凰颱風登陸菲律賓前可達強烈颱風，至於接近台灣時預估為輕度颱風等級。

影響時程方面，天氣風險公司表示，下周一至下周二注意東北季風與鳳凰颱風外圍環流交互作用，北部、東半部嚴防豪大雨，各地有強陣風。下周三鳳凰颱風經過台灣上空，各地嚴防強風豪雨。確切的颱風登陸點仍要觀察。下周四鳳凰颱風逐漸遠離並減弱，颱風警報解除，下半天後風雨緩和。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

