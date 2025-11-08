怪物級颱風「鳳凰」侵台前有望減弱 他曝3大原因 和護國神山有關
鳳凰颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，下周初期將侵襲台灣。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新氣象情資顯示，鳳凰颱風在其巔峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間；且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，是個又強、又大的怪物。
但是，他說，鳳凰颱風在接近台灣陸地前後，評估強度則會快速且明顯的減弱，推判降為輕度颱風等級的機會最大；但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞。
林得恩分析可能原因有三，一為當颱風經過菲島北部陸地時，部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞。二為在其北轉過程中，北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域。三為接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱；尤其是在其可能登陸陸地時，「還是護國神山，夠力」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
