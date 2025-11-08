鳳凰颱風最新路徑「登陸西南部」 南北搖滾風雨時程曝

鳳凰颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據中央氣象署最新預測路徑，下周三晚上鳳凰颱風將登陸西南部陸地。不過，確切的登陸點，仍須視颱風下周一、下周二之間轉向的情況而定，尚有變數，持續觀察。

中颱鳳凰對流持續爆發中，環流相當廣泛。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強度方面，登陸菲律賓前將達最顛峰狀態，可能是強烈颱風，穿越菲國時會減弱，進入南海後有機會重整短暫增強。但隨著逐漸北上靠近台灣過程中，因發展環境劣化，強度會再度減弱下來。

因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。至於北部、東部的影響時程，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一就會開始下雨，「快的話周日晚上」，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨。即使颱風是從西南部上來，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅，下周一、下周二風險最高。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別呼籲西南部地區的民眾，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度，目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，「西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範」。主要影響時間，會是在下周二晚至下周四凌晨。

「就現階段資料來說，侵襲台灣的機率非常高」，至於侵襲台灣的強度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就看颱風減弱的速度而定，減弱快的話，輕颱登台；減弱慢的話，接近中颱登台。這兩天無論在何地，都要做好防颱措施。