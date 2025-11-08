快訊

聯合報社論／衛福部四處亂割韭菜，能堵健保破漏？

最新天氣展望 近期南方熱帶海面對流活躍水氣多

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周主要為東北季風影響的天氣型態，降雨以迎風面的北部及東半部為主。

氣象署說，第1周期中受颱風及其外圍環流影響，各地均有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部降雨訊號顯著；東北季風增強期間，各地天氣轉涼。近期南方熱帶海面對流活躍，水氣偏多，隨時留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署 雨量

延伸閱讀

最快周日達巔峰！鳳凰颱風路徑西修「不排除穿台」下周三前慎防豪雨

受東北季風及颱風影響 綠島、蘭嶼船班8日中午後停駛

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

今「立冬」迎暖陽！鳳凰颱風下周威脅全台 恐與東北季風交互作用

相關新聞

解急診壅塞 石崇良擬明年推動觀察床改短期住院

急診壅塞難解，新冠疫情後尤其嚴峻，雙北各家醫學中心人滿為患，病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇...

新聞眼／石崇良屢用政策試水溫 削弱公信力

衛福部長石崇良上任後胸有成竹「保證不漲一般保費」，並準備好補充保費修法草案，但提出擴徵補充保費卻遭民意反彈。他為政策辯護...

鳳凰升格中颱下周侵台 吳德榮：挾暴風及大量降雨威脅 路徑強度有變數

今、明兩天秋老虎再現，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地天氣晴朗，...

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

鳳凰颱風最新路徑「登陸西南部」 南北搖滾風雨時程曝

鳳凰颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據中央氣象署最新預測路徑，下周三晚上鳳...

旅展登場 賴總統：打造觀光國家隊

ＩＴＦ台北國際旅展昨開幕，賴清德總統昨出席致詞時表示，台灣是以觀光立國，應善用好山、好水、好風情、美食等；他還提到，為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。