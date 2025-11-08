最新天氣展望 近期南方熱帶海面對流活躍水氣多
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周主要為東北季風影響的天氣型態，降雨以迎風面的北部及東半部為主。
氣象署說，第1周期中受颱風及其外圍環流影響，各地均有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部降雨訊號顯著；東北季風增強期間，各地天氣轉涼。近期南方熱帶海面對流活躍，水氣偏多，隨時留意氣象署最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
