鳳凰升格中颱下周侵台 吳德榮：挾暴風及大量降雨威脅 路徑強度有變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一鳳凰颱風外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下周二、下周三慎防鳳凰颱風挾暴風及大量降雨的威脅。本報資料照片
今、明兩天秋老虎再現，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地天氣晴朗，為白天熱、早晚涼的天氣，各地區最高氣溫皆達33度以上，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率。今天北部21至33度、中部20至34度、南部22至35度、東部21至33度。

鳳凰颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，吳德榮表示，下周一鳳凰颱風外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。

下周二、下周三慎防鳳凰颱風挾暴風及大量降雨的威脅，他說，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。下周四白天起鳳凰颱風減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下周五西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。

吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。各別模擬路徑則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。

至於美國（GEFS）系集模式模擬更顯示，其各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，吳德榮表示，模擬路徑也更加混亂，使得系集平均路徑甚至轉往西南遠離。

吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前已增強至強烈颱風，登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲系集模式模擬（左圖，取自weathernerds）顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）顯示，鳳凰北轉、各別模擬路徑更加分散。美國系集模式模擬（右圖，取自weathernerds）顯示，其各別模擬路徑（細線）比歐洲模式也更混亂，使得系集平均路徑（粗黑線）甚至轉往西南遠離。圖／取自「洩天機教室」專欄
