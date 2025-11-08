健康永續行動家／花蓮慈濟照顧好員工家人 用心育才留住年輕醫師

樺加沙強颱為花蓮光復帶來世紀災害，許多災民也是花蓮慈濟的員工或家人，花蓮慈濟院長林欣榮帶領團隊協助救災的同時，也幫在醫院堅守崗位無法回家的同仁看顧家人。有護理師看到院長與志工陪伴家人重建家園，感動地說，「災害雖無情，人間卻有愛。」表達感謝，並說「我願意在醫院做到退休。」

馬太鞍溪堰塞湖溢流一發生，花蓮慈濟人資第一時間就找出所有設籍光復的員工名單，去年四月三日大地震時也是如此。林欣榮要讓同仁知道，大家在災區或醫院救人，「你的家人我們來照顧」，這也是證嚴上人的叮嚀，把自己安定好才能幫助別人，救別人也要救自己。

相較西部，東台灣被視為醫療資源相對不足地區，但花蓮慈濟員工人數逆勢成長，從兩千多人增至三千五百多人，光醫師就多了一百多位。

林欣榮說，部定專科醫師有廿三科，並非所有醫學中心都有這廿三個專科，但花蓮慈濟廿三科齊備，只要年輕醫師願意來，就能找到喜歡的科別投入；如果年輕醫師想要投入的專科，西部醫院已額滿，花蓮慈濟也有機會爭取他們前來，訓練後成為主治醫師，進而有機會留下來服務。

少子化讓缺工成日常，花蓮慈濟積極拆解因應，推動「黃金人口計畫」，把退休護理師找回來，與年輕同仁一起工作。中長程計畫是與花蓮當地國高中合作，在地選才、在地育才，同時希望改善花東工作機會少，青年被迫離鄉背井，家中長輩無人照顧狀況，盼偏鄉醫療有年輕人接棒。