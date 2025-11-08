聽新聞
健康永續行動家／花蓮慈濟韌性醫療是DNA 幸福醫院洋溢溫暖關係

聯合報／ 記者魏忻忻洪淑惠／花蓮報導
慈濟證嚴上人（左）支持林欣榮，花蓮慈濟醫院作為東部唯一的醫學中心，共好提升東部的醫療水準。圖／花蓮慈濟醫院提供
慈濟證嚴上人（左）支持林欣榮，花蓮慈濟醫院作為東部唯一的醫學中心，共好提升東部的醫療水準。圖／花蓮慈濟醫院提供

氣候變遷使花蓮屢遭複合型災難挑戰，花蓮慈濟醫院投入救災經驗豐富，被認為是韌性醫療的最佳實踐。但花蓮慈濟院長林欣榮認為，「溫暖關係」是慈濟醫療和其他醫療體系最大的不同。唯有醫院上下彼此信賴、彼此成全，才能打造真正的幸福醫院，落實醫療永續

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，災變前夕，大雨如注，不少花蓮人有不祥的預感，林欣榮在九月廿二日即舉行應變會議；堰塞湖一潰堤，證嚴上人指示立即救災，花蓮慈濟也赴光復糖廠啟動廿四小時駐診。

雖然很多醫院積極加入國內外各式救災助人活動，但慈濟體系往往去得最早、最晚離開、經營最深。林欣榮坦言：「那不是單靠ＫＰＩ」來做永續能達到，而是慈濟人上下心意相通；災難突來，不必指令，大家就能各就各位。

身為神經外科醫師，林欣榮說，神經外科與死神爭分奪秒的訓練，和指揮救災的要求異曲同工。救災如開腦手術，同樣急如星火、刻不容緩，判斷要準，行動要快，沒有空暇東想西想。花蓮多災，每遇災情，林欣榮總習慣站在急診觀察送來的病人，辨識判斷災民的需求，不只處理眼前的急症，也同步思考後續的醫療安排。

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，花蓮慈濟第一時間赴光復糖廠啟動廿四小時駐診，院長林欣榮（右）和副院長吳彬安（左二）、護理部主任沈芳吉（左）送藥及福慧珍粥給民眾。圖／花蓮慈濟醫院提供
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，花蓮慈濟第一時間赴光復糖廠啟動廿四小時駐診，院長林欣榮（右）和副院長吳彬安（左二）、護理部主任沈芳吉（左）送藥及福慧珍粥給民眾。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟被被稱許的韌性醫療，林欣榮嘆息，這些經驗累積於各式的災難和馳援。南亞海嘯後，災區片土不留，他們到災區搭鍋救災，自給自足。當時通訊全斷，美軍每天開放衛星通話一小時給來自全球的救災者，林欣榮和同事把握這一小時和台灣聯絡。通訊太重要了，此後，架設「ＶＰＮ（醫療資訊網路）」是救災首要之務。

九二一大地震時，還在三總任職的林欣榮前去霧峰支援，當時的經驗給了他因應花蓮頻繁天災的底氣，林欣榮說，最難忘的是二○一九年莫三比克大洪水，他隨隊義診兩周，離開時，車剛啟動，災區的孩子捨不得他們，一路追著車跑好遠。他說，那些孩子的眼神，他至今仍記得。

相關新聞

健康永續行動家／花蓮慈濟院長林欣榮 醫院聯防 守護東台灣

花蓮位於太平洋與中央山脈之間，被稱為後山，也是台灣最美麗的驚嘆號，但狹長地形使環境與交通不便，醫療是珍稀資源。成立將滿四十年的花蓮慈濟醫院是東台灣唯一的醫學中心，肩負東部地區醫療重任，院長林欣榮表示，韌性醫療是花蓮慈濟的ＤＮＡ，透過健保論人計酬與區域聯防，致力翻轉健康不平等，守護東台灣。

院長講堂／何清幼走入社區照顧弱勢 打造「五心級」醫院

台北市立聯合醫院忠孝院區院長何清幼，是一名家醫科醫師，從醫超過30載，秉持「以人為本、以病人為中心」的核心價值，盼盡己所...

