健康永續行動家／花蓮慈濟院長林欣榮 醫院聯防 守護東台灣

花蓮位於太平洋與中央山脈之間，被稱為後山，也是台灣最美麗的驚嘆號，但狹長地形使環境與交通不便，醫療是珍稀資源。成立將滿四十年的花蓮慈濟醫院是東台灣唯一的醫學中心，肩負東部地區醫療重任，院長林欣榮表示，韌性醫療是花蓮慈濟的ＤＮＡ，透過健保論人計酬與區域聯防，致力翻轉健康不平等，守護東台灣。

一個都不能少 17家醫院共好齊心

今年是全民健保開辦第卅年，總統賴清德年初提出健保改革應改變給付方式，應從「論件計酬」、「論量計酬」，調整為「論價值計酬」，並指出花蓮縣秀林鄉「論人計酬」計畫相當成功，將在花東地區擴大試辦。林欣榮說，建立以價值為導向的健康照護體系，讓民眾從疾病走向健康，這正是花蓮慈濟近十年來一直努力的方向。

論人計酬計畫，希望從預防開始，整合不同醫療體系，照顧民眾健康，也攸關健保能否永續。花蓮慈濟在與秀林鄉的試辦計畫已有好的開始，花蓮慈濟副院長何宗融說，林欣榮堅持，不能只有花慈壯大，還要攜手其他醫療院所，唯有花東十七家醫院齊心才能成事，「一個都不能少」。

健保共管協商 哪裡缺人就去幫忙

東部十七家醫院，林欣榮說，大家各自有著重要的角色和使命。醫院個別總額全面上路，但東區早在民國一一一年第三季就執行，透過健保共管會議協商，讓每家醫院永續生存。例如部立花蓮醫院成為新冠專責醫院服務量下降，大家同意保障比照前一年；玉里榮院有醫師離職，也要確保醫院有足夠條件繼續招募醫師。

一個都不能少，還要彼此共好，「哪裡少人，我們就去幫忙。」林欣榮支援東台灣其他醫院不餘遺力，例如之前有醫院缺麻醉科醫師，花蓮慈濟就派人前去支援，從每周七天到現在只有周六、日需要人手；也曾派出急診醫師前往他醫院幫忙，一支援就是半年到一年，「整個宜花東，都是花蓮慈濟支援的範圍。」

外流就醫改善 鄉親平均壽命提升

長濱鄉位於台東縣海線最北端，如果沒有長濱衛生所，患者看病得去花蓮市、台東市或玉里，距離都很遠，搭計程車來回大概要兩、三千元。當地高齡者多，經濟能力有限，花蓮慈濟長期派駐骨科醫師，最近也有腸胃科醫師支援，避免老人家就醫奔波辛苦又花錢，先有醫師初步診斷處理，若需要進一步手術或治療，再轉至花蓮慈濟。

過去花東人平均壽命落後西部，如今正以三倍速追趕，一般人的差距拉近至約三歲，原住民約七歲。林欣榮讓花東醫療體系合力，找回那些被時間偷走的歲數，不僅改善健康不平等、落實在地就醫，還要進一步打造東部醫療的優勢。何宗融說，自民國一○九年以後，東部外流就醫人數已逆轉，有許多西部人專程來花蓮就醫，更別提常有國外專機飛來花蓮，就為了來慈濟尋求中西醫療合療等治療。

今新書發表會 分享種下醫療希望

偏鄉深耕不易，林欣榮盡力拉近東部與西部醫療的距離，推動中西醫合療、從年度預算撥出百分之六投入研發與科技導入，運用人工智慧，實現「無圍牆醫院」，他將多年來帶領花蓮慈濟團隊的實踐與經驗，寫成「醫療希望在花蓮」，今天（十一月八日）舉行新書發表會，說明如何在最需要的地方，種下希望。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮，開刀最長紀錄是連續站了38小時。圖／花蓮慈濟醫院提供

關於林欣榮

年齡：70歲 1955年生

專長：

●幹細胞移植治療巴金森氏症、腦中風、失智症、腦退化症

●腦瘤、腦血管瘤、脊椎神經之疾病治療

●精準醫療及免疫細胞治療惡性腦瘤

現任：花蓮慈濟醫院院長

慈濟醫療財團法人創研中心研發長

美國醫學及生物工程學會院士

重要事蹟：

●2010年獲美國神經治療及再生學會最傑出獎殊榮，第一位獲獎華人

●致力巴金森氏症與腦瘤治療，發表逾180篇文章，已獲20多項專利

●2012年獲選「美國國家發明家學會」發明家院士

●2015年獲美國科學促進會院士