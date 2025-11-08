院長講堂／何清幼走入社區照顧弱勢 打造「五心級」醫院

台北市立聯合醫院忠孝院區院長何清幼，是一名家醫科醫師，從醫超過30載，秉持「以人為本、以病人為中心」的核心價值，盼盡己所能幫助弱勢，也傳承教導近百位後輩，曾榮獲北市醫師公會杏林獎，多次獲選聯醫優良醫師、優良教師。接掌院長2年，她誓言打造忠孝院區為「五心級醫院」，讓民眾有感。

「祖父對醫學很有興趣，我從小受他啟發。」何清幼提及祖父期望家族能有人從醫，她高中便立志走上行醫救人這條路，也是父親家族裡迄今唯一的醫師。

不捨長者奔波 親自走進家中看診

何清幼喜歡與人交流、對社區醫學感興趣，1989年陽明醫學院醫學系畢業，隔天就到台北市立陽明醫院報到，選科決定涉獵比較廣泛的家庭醫學科，一待就是30多年。她說，家醫科是一個專科，醫師訓練過程需學習內科、外科、婦科、兒科、老年醫學、安寧緩和等專業領域，才能整合性及周全性地評估病人的需求。

「以人為本，以病人為中心」是何清幼執醫的核心價值，更是指導近百位住院醫師的重要傳承精神，「當病人踏進診間，就要觀察、了解他的需求或困境」，同理感受病人、家屬的恐懼跟焦慮，更重要是良好的醫病溝通。

何清幼（最上位）曾開車載著醫療團隊到北投山區，走上階梯至病人家中提供居家醫療。圖／何清幼提供

看診外，何清幼更積極推展社區醫學，特別是居家醫療結合長期照顧的「醫養結合」。擔任陽明院區副院長時，有一名6旬婦人推著坐輪椅的9旬媽媽來看診，問診才發現母女倆住在需爬階梯的北投山區，每次看病來回得花2600元請救護車接送、將人背下來，當時何清幼暖心回應「下次回診不用來，我去看診。」

「用我能力所及，讓弱勢族群獲得更妥善的照顧。」她直言，走入社區的居家醫療是價值醫療，團隊需在狹小空間擺上電腦、印表機和血壓機等設備，當下印出處方箋給家屬去領藥，節省民眾往返、候診的時間與交通成本，就覺得一切都值得了。

信心用心耐心 病人感到安心暖心

行醫18年後，何清幼深感不足，加上擔任北市聯醫家醫科主任，常得橫向溝通各院區業務，因此攻讀台大醫療機構管理研究所碩士，提升自我醫務管理能力。

2023年11月接掌忠孝院區院長，她致力打造安心、信心、用心、耐心和暖心的「五心級醫院」。社區裡有醫院，附近居民可以安心地就近看診，對院區醫療專業有信心，感受到醫護團隊的用心治療、耐心地聆聽長者狀況，以及來院民眾都能接收到團隊的溫暖。

「希望院區不要硬邦邦」，何清幼精心挑選溫馨的粉紅色候診椅，母親節、重陽節、耶誕節等特殊節日則有系列活動，讓社區民眾可感受到節慶的歡愉。

何清幼提到，忠孝院區特色醫療，包含糖尿病一站式整合照護、泌尿科全方位醫療服務、慢性腎臟病健康管理一條龍服務等，院區也負責廣慈長照復健醫療中心，提供全齡照護門診、智能化復健與銜接急性後期住宿長照機構服務。

何清幼保持每天運動的習慣，此為象山健走留影。圖／何清幼提供

多吃蔬果養生 足夠蛋白質少澱粉

忙碌之餘，何清幼喜歡看電影，特別是「不可能的任務」，好比醫療工作也有許多不可能的任務，得靠團隊合作與支持才有辦法解決。她每天運動，快走、桌球都難不倒，還是北市聯醫桌球社社長；說走就走的小旅行、一日城市散策、登山或國內外旅行，只要遠離電腦就能充分紓壓。

何清幼的養生之道，是多吃青菜和水果、攝取足夠蛋白質、少澱粉，要喝至少1500毫升的水，常提醒病人：「吃、喝、拉、睡、運動都做到位，人就健康了。」