聽新聞
0:00 / 0:00

愛肝達人站／為何情人眼裡容不了一顆細沙？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

俗語說：「情人眼裡容不下一顆細沙。」為什麼？對嗎？

其實，不只是情人，情敵的眼裡也容不下一顆細沙。原因很簡單，眼睛的角膜是全身最敏感的地方之一，布滿密密麻麻的神經末梢，敏感程度堪比人體的性器官。只要一粒沙子闖進去，立刻痛得睜不開眼、淚流滿面。這不是矯情，而是生理設計使然。

從醫學角度看，這是造物者布下的「防護機制」。眼睛是靈魂之窗，一粒沙就是警報，提醒我們趕快清理。皮膚也是如此，割到、燙到、被蚊子叮，都會立刻痛，這是身體的即時警訊。

但到了體內，這套警報系統就不靈光了。肝臟內部沒有痛覺神經，只有表面才有。因此肝臟長了腫瘤，早期不痛不癢，等到刺激到肝表面包膜上的神經時才會痛。就像房子燒到屋頂才響警鈴，為時已晚。

大腦本身也不會痛，開腦手術時若病人清醒，反而不覺疼。肺臟亦然，只有肺膜有痛覺神經。

至於心臟，則是另一種「化學警報」。當心肌缺血、得不到足夠氧氣時，細胞會釋放乳酸與腺苷等物質，刺激神經末梢傳到大腦，產生胸悶、壓迫與放射痛。這就是心絞痛的基礎。它並非心臟真的被絞住，而是心肌缺血的「求救信號」。若繼續缺氧，心肌壞死，就成了心肌梗塞，疼痛更劇烈、滿身冷汗。這時痛，反而是生命仍在掙扎的證明。

再看人體的中空器官，如胃、腸、膽囊、子宮等，裡面沒有痛覺神經，但被拉扯或蠕動劇烈時，會刺激外層神經，引起劇痛。吃壞肚子胃痛、結石腰痛、生產陣痛，都是這個道理。

至於「心痛」、「痛心」、「痛不欲生」，那是另一種層次的痛。這種痛不是神經傳導，而是情感與記憶交錯後的腦部化學反應。當我們失戀、喪親或被背叛時，大腦會分泌壓力荷爾蒙，使胸口發緊、胃口不振、全身乏力。那種「痛到胸口」的感覺，其實是自律神經的抗議。

科學研究也證實，失戀時大腦控制痛覺的區域「前扣帶迴」真的會被啟動，就像你被刀割傷一樣。只是那傷口在心，不在皮膚上。

所以，「情人眼裡容不下一顆細沙」並不是矯情，而是人性。越是珍惜的地方，越是敏感；眼裡進了沙，會流淚；心裡進了傷，更會流淚。

當一顆心再也容不下一粒細沙時，也許正是愛得最深、痛得最真的時刻。

肝病防治學術基金會最新一期《好心肝雜誌》，提供肝病醫療新知、正確實用的健康知識

延伸閱讀：https://reurl.cc/jmq1mD

肝病 好心肝 失戀 腫瘤 心肌梗塞

延伸閱讀

長年腹痛竟是「肝結石」惹禍 5旬婦3D內視鏡手術擺脫困擾

擔心在社交場合出醜、失控傷害他人？那些突如其來的可怕念頭 「只是大腦過敏了」

明明吃飽卻還是嘴饞？醫揭能立即滿足餐後口腹之欲的飲品

腦力也能「儲備抗老化」？醫解釋阿茲海默患者仍一切正常的原因

相關新聞

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

院長講堂／何清幼走入社區照顧弱勢 打造「五心級」醫院

台北市立聯合醫院忠孝院區院長何清幼，是一名家醫科醫師，從醫超過30載，秉持「以人為本、以病人為中心」的核心價值，盼盡己所...

醫病之間／兩眼視差大 德式哈塞法助改善

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，但有醫學團隊發現...

國際旅展湧人潮 出國夯國旅仍冷

為期四天的ＩＴＦ台北國際旅展昨登場，今年有一二三國家及城市參與，匯集逾四十家大型旅行社、一三○間飯店餐廳、遊樂園等，合計...

旅展登場 賴總統：打造觀光國家隊

ＩＴＦ台北國際旅展昨開幕，賴清德總統昨出席致詞時表示，台灣是以觀光立國，應善用好山、好水、好風情、美食等；他還提到，為了...

COP30 環境部設戰情中心

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）下周一於巴西登場，各國聚焦全球暖化挑戰。環境部長彭啓明表示，我國雖非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。