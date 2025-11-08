聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／急吞番薯卡喉嚨 搥胸揉喉喝水自救

聯合報／ 榮月（中市南區）
「無刺無骨」的蛋黃番薯，也是卡喉隱形殺手。圖／榮月提供
「無刺無骨」的蛋黃番薯，也是卡喉隱形殺手。圖／榮月提供

我愛吃地瓜和水煮蛋，飽足感夠，也能補充纖維素和蛋白質。尤其工作忙碌時，這款輕便蒸食，成了便利果腹美味小吃。但有一次因吃得急、吞嚥太快，竟卡在喉嚨間，瞬間出現窒息感，趕緊搥胸揉喉，調整呼吸，倒杯水喝，才順利自救緩解。

以前被魚刺卡喉過，所以吃魚會小心，但沒想到「無刺無骨」的蛋黃番薯，也是釀災隱形殺手。這次驚險過後，不論工作再忙、時間多匆促，我恪守「細嚼慢嚥」，隨身攜帶一壺溫水，以備不時之需。

除了用膳哽塞外，偶爾睡到一半時，會突然感到呼吸困難，總覺得喉嚨有東西卡住，喘不過氣來。喉中異物堵得難受，感覺有痰卻咳不出來，聲音變得沙啞甚至失聲，幾經喝水、含潤喉片都不見效，就診求醫後，才知道是胃食道逆流在作怪。

當胃酸逆流到咽喉處，會刺激黏膜導致喉嚨有異物感而不舒服，嚴重影響睡眠和生活作息。除了定期服用胃藥，避免辛辣油炸等刺激性食物，睡前幾小時應避免進食，以免刺激分泌過多胃酸，睡覺時墊高枕頭以減少胃酸逆流，放鬆心情，壓力減輕，就不再半夜鎖喉，睡眠品質改善。

找到病因，才能正確處置見效，不會斷錯病亂服藥，或想攝取營養卻反被噎食。良好飲食和生活習慣，是維持健康身體的基本法則。

喉嚨 異物 胃食道逆流

延伸閱讀

喉中卡住的瞬間／蛋卡喉嚨快窒息 從此必細嚼慢嚥

喉中卡住的瞬間／聚餐假牙突脫落 退席黏著勿慌亂

高雄男住護理之家被花枝丸噎死 負責人、看護涉過失被起訴

子瑜罕見爆乳「下台後立刻自責道歉」原因揭曉！隊長心疼喊話：她該有多傷心啊...

相關新聞

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

院長講堂／何清幼走入社區照顧弱勢 打造「五心級」醫院

台北市立聯合醫院忠孝院區院長何清幼，是一名家醫科醫師，從醫超過30載，秉持「以人為本、以病人為中心」的核心價值，盼盡己所...

醫病之間／兩眼視差大 德式哈塞法助改善

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，但有醫學團隊發現...

國際旅展湧人潮 出國夯國旅仍冷

為期四天的ＩＴＦ台北國際旅展昨登場，今年有一二三國家及城市參與，匯集逾四十家大型旅行社、一三○間飯店餐廳、遊樂園等，合計...

旅展登場 賴總統：打造觀光國家隊

ＩＴＦ台北國際旅展昨開幕，賴清德總統昨出席致詞時表示，台灣是以觀光立國，應善用好山、好水、好風情、美食等；他還提到，為了...

COP30 環境部設戰情中心

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）下周一於巴西登場，各國聚焦全球暖化挑戰。環境部長彭啓明表示，我國雖非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。