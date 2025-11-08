健康你我他／急吞番薯卡喉嚨 搥胸揉喉喝水自救

我愛吃地瓜和水煮蛋，飽足感夠，也能補充纖維素和蛋白質。尤其工作忙碌時，這款輕便蒸食，成了便利果腹美味小吃。但有一次因吃得急、吞嚥太快，竟卡在喉嚨間，瞬間出現窒息感，趕緊搥胸揉喉，調整呼吸，倒杯水喝，才順利自救緩解。

以前被魚刺卡喉過，所以吃魚會小心，但沒想到「無刺無骨」的蛋黃番薯，也是釀災隱形殺手。這次驚險過後，不論工作再忙、時間多匆促，我恪守「細嚼慢嚥」，隨身攜帶一壺溫水，以備不時之需。

除了用膳哽塞外，偶爾睡到一半時，會突然感到呼吸困難，總覺得喉嚨有東西卡住，喘不過氣來。喉中異物堵得難受，感覺有痰卻咳不出來，聲音變得沙啞甚至失聲，幾經喝水、含潤喉片都不見效，就診求醫後，才知道是胃食道逆流在作怪。

當胃酸逆流到咽喉處，會刺激黏膜導致喉嚨有異物感而不舒服，嚴重影響睡眠和生活作息。除了定期服用胃藥，避免辛辣油炸等刺激性食物，睡前幾小時應避免進食，以免刺激分泌過多胃酸，睡覺時墊高枕頭以減少胃酸逆流，放鬆心情，壓力減輕，就不再半夜鎖喉，睡眠品質改善。

找到病因，才能正確處置見效，不會斷錯病亂服藥，或想攝取營養卻反被噎食。良好飲食和生活習慣，是維持健康身體的基本法則。