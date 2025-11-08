國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍

二○二五天下永續公民獎」昨揭曉，國泰金控勇奪金融組冠軍，並於企業承諾、社會參與及環境永續等三大面向領先同業。

總經理李長庚表示，國泰金定調「氣候、健康、培力」永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。

在氣候面向，國泰金強化風險治理機制，推動低碳轉型與環境永續。二○二四年再生能源使用量超過三○六○萬度，占台灣據點總用電量百分之廿六點一二。

國泰世華銀行以CDP（碳揭露計畫）為起點，結合「Cathay One」平台，打造企業永續轉型加速器，邀請逾一五○家企業參與計畫，推動台灣企業接軌國際永續標準。

在健康面向，國泰金旗下國壽以「讓健康有力於你」為主張，每年投入億元資源，推動橫跨商品、服務、平台與人才四大領域的健康促進計畫。

在培力面向，國泰金控以「Place for All」為核心理念，打造兼顧職涯發展與家庭照護職場環境，去年女性育嬰留停復職後留任率達九成。

在社會參與方面，國泰推動思辨教育，陪伴青年探索永續未來，亦積極防堵詐騙，守護民眾財產安全。去年投入近兩千萬資源，舉辦一五八四場活動、參與人數逾十一萬人，產出一三九項創新提案。

國泰金強調，推動永續發展要以長期視角、協作精神與創新思維，落實「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神。