聽新聞
0:00 / 0:00

COP30 環境部設戰情中心

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）下周一於巴西登場，各國聚焦全球暖化挑戰。環境部長彭啓明表示，我國雖非氣候公約締約方，仍自主遵循國際規範推出「二○三五年國家自定貢獻（NDC3.0）」。但他也感嘆，自己是全球唯一沒受邀參與會議的現任環境部長，但強調台灣在推動減碳進程上不會缺席。

環境部說，已成立COP30戰情中心，每日與代表團連線。

彭啓明表示，在未出任公職前，曾連十一次參與COP，但自去年出任環境部長後，因台灣非締約國，無法受邀出席正式會議。雖然對台灣參與國際會議的處境與現實感到遺憾，但台灣也承受與世界相同的極端氣候威脅，年排放量約二億多公噸、占全球排放約百分之○點五，不會在氣候變遷努力上缺席。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，「國家自定貢獻」（NDC）是巴黎協定要求各國應於今年提出二○三五年國家自定貢獻，即「NDC3.0」。截至本月六日，共有七十二個締約方提交，累積占全球排放量約百分之六十二。

蔡玲儀說，行政院日前已正式核定台灣二○三五年國家自定貢獻，設定二○三五年國家溫室氣體淨排放量相較基準年（二○○五年）減少百分之卅六至四十，此目標設定在亞洲僅次於日本。

不過NDC3.0並未將核能納入，彭啓明表示，各種能源都有利弊，需要在安全、社會共識以及環境影響間取得平衡。

減碳 聯合國 環境部

延伸閱讀

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

COP30下周登場 彭啓明：我是全球唯一未受邀的環境部長

淨零成績單 連三年表現佳 碳有價時代來臨 成效有望再躍進

響應COP30 政院提「登月級」目標

相關新聞

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

院長講堂／何清幼走入社區照顧弱勢 打造「五心級」醫院

台北市立聯合醫院忠孝院區院長何清幼，是一名家醫科醫師，從醫超過30載，秉持「以人為本、以病人為中心」的核心價值，盼盡己所...

醫病之間／兩眼視差大 德式哈塞法助改善

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，但有醫學團隊發現...

國際旅展湧人潮 出國夯國旅仍冷

為期四天的ＩＴＦ台北國際旅展昨登場，今年有一二三國家及城市參與，匯集逾四十家大型旅行社、一三○間飯店餐廳、遊樂園等，合計...

旅展登場 賴總統：打造觀光國家隊

ＩＴＦ台北國際旅展昨開幕，賴清德總統昨出席致詞時表示，台灣是以觀光立國，應善用好山、好水、好風情、美食等；他還提到，為了...

COP30 環境部設戰情中心

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）下周一於巴西登場，各國聚焦全球暖化挑戰。環境部長彭啓明表示，我國雖非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。