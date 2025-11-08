COP30 環境部設戰情中心

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）下周一於巴西登場，各國聚焦全球暖化挑戰。環境部長彭啓明表示，我國雖非氣候公約締約方，仍自主遵循國際規範推出「二○三五年國家自定貢獻（NDC3.0）」。但他也感嘆，自己是全球唯一沒受邀參與會議的現任環境部長，但強調台灣在推動減碳進程上不會缺席。

環境部說，已成立COP30戰情中心，每日與代表團連線。

彭啓明表示，在未出任公職前，曾連十一次參與COP，但自去年出任環境部長後，因台灣非締約國，無法受邀出席正式會議。雖然對台灣參與國際會議的處境與現實感到遺憾，但台灣也承受與世界相同的極端氣候威脅，年排放量約二億多公噸、占全球排放約百分之○點五，不會在氣候變遷努力上缺席。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，「國家自定貢獻」（NDC）是巴黎協定要求各國應於今年提出二○三五年國家自定貢獻，即「NDC3.0」。截至本月六日，共有七十二個締約方提交，累積占全球排放量約百分之六十二。

蔡玲儀說，行政院日前已正式核定台灣二○三五年國家自定貢獻，設定二○三五年國家溫室氣體淨排放量相較基準年（二○○五年）減少百分之卅六至四十，此目標設定在亞洲僅次於日本。

不過NDC3.0並未將核能納入，彭啓明表示，各種能源都有利弊，需要在安全、社會共識以及環境影響間取得平衡。