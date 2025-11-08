國際旅展湧人潮 出國夯國旅仍冷

為期四天的ＩＴＦ台北國際旅展昨登場，今年有一二三國家及城市參與，匯集逾四十家大型旅行社、一三○間飯店餐廳、遊樂園等，合計超過一六○○攤，首日就吸引近六點四萬人次入場。不過絕大多數的民眾聚焦在搶機票、賞楓品蟹團，反觀國旅詢問、下訂明顯少很多，國旅冷、出國夯的對比也成台灣觀光縮影。

受到明年九個連假及普發萬元影響，昨旅展開展首日就湧進超過六萬人次，較去年成長百分之八點八七，不僅出現「千萬刷手」掃購三千張酒店住宿券，更出現多位百萬刷手。

旅遊業者表示，日韓線、長程線及郵輪等都是熱門商品，機票及出國旅團仍是民眾搶購目標，最受歡迎的日本館今年攤位甚至超過兩百攤，打破歷年參展規模，參展人潮擠得走道水泄不通；反觀詢問國旅旅團、飯店住宿券、餐券的人潮明顯冷清許多。

KKday表示，目前業績比例，海外與國旅為七比三，海外多是自由行，國旅是交通票券、高鐵假期、展覽票券等。

易飛旅遊副總經理李道珩表示，普發萬元政策對市場刺激有幫助，預估旅展買氣相較去年提高三成以上，其中南韓、越南、日本買氣旺，詢問度很高。