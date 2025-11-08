聽新聞
0:00 / 0:00

國際旅展湧人潮 出國夯國旅仍冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

為期四天的ＩＴＦ台北國際旅展昨登場，今年有一二三國家及城市參與，匯集逾四十家大型旅行社、一三○間飯店餐廳、遊樂園等，合計超過一六○○攤，首日就吸引近六點四萬人次入場。不過絕大多數的民眾聚焦在搶機票、賞楓品蟹團，反觀國旅詢問、下訂明顯少很多，國旅冷、出國夯的對比也成台灣觀光縮影。

受到明年九個連假及普發萬元影響，昨旅展開展首日就湧進超過六萬人次，較去年成長百分之八點八七，不僅出現「千萬刷手」掃購三千張酒店住宿券，更出現多位百萬刷手。

旅遊業者表示，日韓線、長程線及郵輪等都是熱門商品，機票及出國旅團仍是民眾搶購目標，最受歡迎的日本館今年攤位甚至超過兩百攤，打破歷年參展規模，參展人潮擠得走道水泄不通；反觀詢問國旅旅團、飯店住宿券、餐券的人潮明顯冷清許多。

KKday表示，目前業績比例，海外與國旅為七比三，海外多是自由行，國旅是交通票券、高鐵假期、展覽票券等。

易飛旅遊副總經理李道珩表示，普發萬元政策對市場刺激有幫助，預估旅展買氣相較去年提高三成以上，其中南韓、越南、日本買氣旺，詢問度很高。

旅展 國旅 出國旅遊

延伸閱讀

普發萬元刺激市場！業者估買氣增逾2成 坦言3原因「出國比較便宜」

讓國旅不再只是「換個地方睡一晚」交通部推2計畫盼創破兆觀光產值

ITF國際旅展今登場 賴清德提3有利條件：人民有錢有閒可以觀光

普發現金1萬元怎麼花？經長龔明鑫：一起去國旅

相關新聞

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

院長講堂／何清幼走入社區照顧弱勢 打造「五心級」醫院

台北市立聯合醫院忠孝院區院長何清幼，是一名家醫科醫師，從醫超過30載，秉持「以人為本、以病人為中心」的核心價值，盼盡己所...

醫病之間／兩眼視差大 德式哈塞法助改善

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，但有醫學團隊發現...

國際旅展湧人潮 出國夯國旅仍冷

為期四天的ＩＴＦ台北國際旅展昨登場，今年有一二三國家及城市參與，匯集逾四十家大型旅行社、一三○間飯店餐廳、遊樂園等，合計...

旅展登場 賴總統：打造觀光國家隊

ＩＴＦ台北國際旅展昨開幕，賴清德總統昨出席致詞時表示，台灣是以觀光立國，應善用好山、好水、好風情、美食等；他還提到，為了...

COP30 環境部設戰情中心

聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）下周一於巴西登場，各國聚焦全球暖化挑戰。環境部長彭啓明表示，我國雖非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。