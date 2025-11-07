致力綠能、慢病防治 諾和諾德獲「天下永續公民獎」 外商藥廠唯一上榜

從偏鄉健康衛教、關懷弱勢公益行動、推動肥胖與慢性病防治，到綠電導入與低碳物流轉型，台灣諾和諾德榮獲2025《天下永續公民獎》「外商企業獎」，為今年唯一得獎的外商藥廠。

《天下雜誌》主辦2025《天下永續公民獎》於今（7）日舉行頒獎典禮，該獎項綜合「企業承諾」、「社會參與」、「公司治理」及「環境永續」等構面進行評選，表彰台灣最佳永續企業與機構組織。

台灣諾和諾德總經理杜翰思（Hans Duijf）表示，該公司在環境責任、社會責任、財務責任之間取得平衡，致力為社會創造價值。這份得來不易的獎項是一項重要肯定，應歸功於全體員工，持續為病患帶來福祉，並以行動實踐企業永續與ESG精神。

在環境永續上，諾和諾德是全球率先全面使用再生能源的製藥企業之一，預計在2030年前全球營運達到淨零，並且在2045年達到價值鏈淨零排放。台灣辦公室預計於2025年底全面導入綠電，達成100%再生能源替代，甚至將超額覆蓋使用量，顯著降低溫室氣體排放。

此外，積極推動綠能公司車與低排放通勤方案，於物流與配送導入減碳包裝與路線優化，以實際行動落實減碳轉型，為全球「零碳未來」貢獻力量。

在社會參與方面，台灣諾和諾德致力推動公共衛生與慢病防治，與都市原住民青年「熱原拳擊隊」合作，在年度環島「洄游計畫」中倡議慢病預防，結合拳擊推廣與健康衛教，協助原住民族將健康觀念帶回部落，提升社區健康意識；同時與安得烈食物銀行合辦CSR志工日，攜手小胖威利病友關懷協會成員包裝長青食物箱，幫助超過800人次弱勢家庭。

總經理杜翰思（Hans Duijf）表示，該公司為全球肥胖症與糖尿病照護的領航者，長期肩負推動公共衛生轉型的使命與企業承諾，為台灣率先引進突破性的GLP-1創新治療，連續三年獲得「國家新創獎」。肥胖症與糖尿病與心血管疾病及多種癌症息息相關，正呼應政府「健康台灣」政策的核心目標：延長健康餘命、降低慢性病與癌症死亡率，強化全民健康韌性。

此外，諾和諾德與國衛簽署合作備忘錄（MOU），近期攜手專家學者共同推出全台首份《台灣失智症風險因子管理白皮書》，從肥胖、糖尿病、高血壓等可控制因子出發，提出具體預防建議，支持政府強化慢病與失智防治政策，落實「健康台灣」願景。

《時代雜誌》（TIME）最新公布的「2025全球最佳企業」中，諾和諾德名列高居全球第15位，為全球排名最領先的國際藥廠，在永續、透明度、員工滿意度與事業成長等面向均獲高度評價。杜翰思表示，來自國內外獎項肯定，不僅是榮耀，也提醒企業肩負社會責任。

杜翰思說，該公司將持續以「驅動改變，攜手戰勝嚴重慢性疾病」為企業宗旨，強化公共衛生、病人福祉與健康永續，與各界攜手共創更健康、更具韌性的台灣。