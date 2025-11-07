新聞眼／屢用政策試水溫 削弱公信力

衛福部長石崇良上任後胸有成竹「保證不漲一般保費」，並準備好補充保費修法草案，但提出擴徵補充保費卻遭民意反彈。他為政策辯護，一步不退，直到行政院出手喊停，不到三天政策胎死腹中。

石崇良被詬病溝通不慎，未告知政院修法方向，政策影響股市卻未與金管會溝通，吃了一記悶虧，陷入政治風暴中，他仍無懼再提新政策，要將急診觀察床，改為短期住院。

石崇良自嘲健保政策「走太快」，暗示政策方向無誤，忽視各界意見，股利、利息單項年累計逾二萬就要被收百分之二點一一的補充保費，剝削正累積資產的年輕族群，加劇世代不正義。

政策雷聲大、雨點小，不是第一次，石崇良於健保署長任內，喊出牙醫用藥不標廠牌、只標成分，卻未能擺平製藥界而作罷，如今成為部長，提出的補充保費新制，也從即將推行的政策，變成「只是想法」。

十餘年的事務官歷練，讓石崇良熟稔官場生態，養成「先喊政策、後補細節」的行事風格，擅長以大刀闊斧的改革口號塑造形象，但一旦遇上反彈，便傾向緩步退守、重新包裝，最終多能全身而退。

回頭來看，石的多項政策多是「試水溫」的提案，身為部會首長，言出即是政策信號，若推動政策的唯一手段是觀望與試探，而非設法排除萬難、積極與社會及部會溝通，終將動搖自身的公信力。

健保改革、急診壅塞，均是醫界數十載沉痾，絕非部長大手一揮即可擺平，求表現也好，真心改革也罷，身為左右民眾權利的政務官，石不可再自視甚高，讓衛福部淪部長一言堂，應傾聽意見，訂出對社會最有利的政策。