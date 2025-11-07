聽新聞
急診設住院區 專職護理人力恐難招

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

急診壅塞病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部石崇良擬將「觀察床」改為「短期住院」，把住院床位留給重症。專家指出，觀察床改為短期住院的目的是在調整給付，其目的不是為了改善急診壅塞，而是為了確保患者照顧品質，能比照住院，但醫界正面臨護理荒，未來得額外招募專職護理師，恐面臨挑戰。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭表示，台灣過去急診觀察床概念是「短期滯留」，用於暫時觀察，如腦震盪、短暫不適等情況，被認為沒有實質上治療，因此急診醫護協助給藥或照顧，僅能獲得極低的給付，但許多大型醫院，如台大長庚，急診觀察床幾乎都已經被當作「治療用病床」，病人在留觀期間能接受完整的治療。

陳維恭表示，衛福部研議將觀察床改為短期住院，實質是改變觀察床給付方式，該做法於國外已行之有年，不過，此方式無法實質改善急診壅塞，僅能提升留觀照顧品質。他認為，急診會收治的病人五花八門，高度機率會收治重症患者，但同樣都是治療或照顧重症患者，加護病房的給付就遠高於急診，該部分也需要政府思考是否提高給付。

新光醫院副院長洪子仁表示，未來若改設短期住院，且需配置專職護理師，可預期會搭配討論「急診護病比」。目前各家醫院的急診空間不一，治療床所需的基本空間，或空間設計要封閉還是半封閉、床位數該怎麼設計等，皆未有討論，這些數字都攸關護病比該怎麼設計，床位數確定才能進一步討論護理人力招募的難易度，後續盼衛福部盡快找專家學者研議，訂出符合臨床需求的標準。

護理 衛福部 石崇良 台大 長庚 重症 加護病房 洪子仁

