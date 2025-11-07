北醫附醫7項疾病照護品質入選特色醫院 為全國入選項目最多醫院

康健雜誌評選「2025特色醫院」，台北醫學大學附設醫院因肺阻塞、氣喘、糖尿病、腎臟病、人工關節手術、子宮肌瘤手術及急性心肌梗塞等七項疾病的照護品質入選，為全國入選項目最多的醫院，凸顯北醫附醫長期於臨床醫療、精準醫療與整合照護實力。

康健首度舉辦特色醫院評選，針對肺阻塞、氣喘、糖尿病、腎臟病、人工關節手術、子宮肌瘤手術、急性心肌梗塞及腦中風等八大疾病，蒐集2024年健保公開數據、醫療品質指標，分析全台逾400家醫院的就醫人數、治療成效、併發症與照護品質等客觀指標，並諮詢相關科別專家，評選出各層級的特色醫院，客觀呈現各院在疾病治療上的核心實力。

其中，北醫附醫於區域醫院組入選七項疾病別，為入選項目最多的醫院。北醫附醫院長施俊明表示，此次評選結果不僅是對全院多年努力的肯定，也展現團隊在疾病治療與照護成果上的成果。

施俊明表示，北醫附醫將於明年邁入創院50周年，在半世紀的深厚基礎上，持續精進醫院的任務與使命，從疾病治療擴大為整合照護導向，以精準醫療為核心，推動涵蓋治療前、中、後全程的整合照護流程，使醫療決策更貼近病人需求，落實以人為本、提升整體健康與生活品質的目標。

北醫附醫入選的七大疾病，肺阻塞／氣喘是以精準診斷與整合照護為核心，建立氣喘與肺阻塞的一站式照護模式。糖尿病則是其照護團隊兩度通過醫策會糖尿病照護品質認證，透過個案管理師串聯醫師、營養師、藥師等跨專科多領域團隊，提供「以人為中心」的整合照護。

腎臟病因腎臟內科團隊涵蓋慢性腎臟病整合照護、急性腎傷害照護網、透析暨血管通路中心，以及腎臟移植等服務領域，以「病人為中心」為核心理念，推動全人照護等。

人工關節手術入選因北醫附醫人工關節中心採用ROSA機器人輔助膝關節置換，提高手術精準與安全；子宮肌瘤手術則是北醫附醫婦科團隊於子宮肌瘤治療領域提供全方位醫療服務。除藥物治療外，更精於微創手術，另針對合併不孕、頻尿或解尿困難等特殊狀況，提供整合醫療。

急性心肌梗塞則是心臟內科團隊以「降低再發風險、強化危險因子管理」為核心理念，結合遠距醫療、藥師衛教與個案管理，陪伴病人走過出院後的關鍵期。同時，團隊導入血脂決策輔助系統與生活管理策略。