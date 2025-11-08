聽新聞
醫病之間／兩眼視差大 德式哈塞法助改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹台大分院眼科部醫師柯美蘭提醒，不等視病人配鏡前應與醫師充分討論。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院眼科部醫師柯美蘭提醒，不等視病人配鏡前應與醫師充分討論。圖／新竹台大分院提供

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，但有醫學團隊發現德式哈塞方法（MCH）可精準計算稜鏡量，改善雙眼影像落差，即使度數相差逾千度，仍能維持視覺穩定與舒適。

新竹台大分院眼科部醫師暨清華大學兼任教授柯美蘭指出，不等視會降低患者的深度知覺與立體視覺，尤其當雙眼度數差距超過300度時，雙眼影像將出現超過7％的差異，導致患者在配戴眼鏡時感到不適。不少人會選擇不戴眼鏡或長期配戴隱形眼鏡，卻增加單眼度數惡化與角膜感染的風險。

柯美蘭與馬偕醫學院視光學系助理教授陳雅郁帶領清大博士生團隊展開針對不等視患者的臨床研究，比較德式哈塞方法與美式視光學延伸程式方法的矯正效果，結果顯示哈塞方法能更精確計算稜鏡量，即使雙眼度數差異高達1400度，仍能讓雙眼影像落在「巴諾姆融合區」，有效減少視覺偏差。

柯美蘭表示，透過視訊眼科檢查發現，哈塞方法能改善雙眼視功能，並可輕度提升掃視速度，使雙眼影像更快對齊、減少不一致。鏡片設計上，則能藉由調整厚度、弧度與與眼睛的距離，改變影像大小而不影響屈光度，進一步降低雙眼影像差異。

柯美蘭強調，此研究成果為中重度不等視患者提供了一項更精準的矯正工具，不僅能改善雙眼協調與舒適度，更能提升患者的日常生活與工作品質。

