快訊

強降雨致邊坡滑動 台鐵平溪線「瑞芳=菁桐」停駛至明年1月30日

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
平溪線受強降雨影響，台鐵公司今宣布，民國115年1月30日前全區間停駛。圖／交通部提供
平溪線受強降雨影響，台鐵公司今宣布，民國115年1月30日前全區間停駛。圖／交通部提供

平溪線受強降雨影響，三貂嶺=大華間邊坡滑動，擋土牆有位移之虞，另嶺腳=望古間路基流失，短期內無法修復。台鐵表示，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至民國115年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。

針對公路接駁措施，台鐵公司說明，接駁車停靠「瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」等站，折返行駛。瑞芳開車時間：07：10、09：10、14：00、16：00、18：00。菁桐開車時間：08：10、10：10、15：00、17：10、19：00。

台鐵表示，旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02-2191-0096、0800-765-888）或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。

台鐵 平溪 瑞芳

