聽新聞
0:00 / 0:00
10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因
中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高。
氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」回顧10月台灣氣候，除了氣溫創新高外，雨量呈現北多南少，而10月平均氣溫27.4度，比氣候平均值25.2度還高。
氣象署表示，10月上旬至中旬受太平洋高壓影響，氣溫極端偏高，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高，另有全台17個測站達各自設站以來同期最高。
至於累積高溫日數，氣象署指出，經統計10月最高氣溫達35度天數平均1.3天，相較氣候平均值0.1天，還多出1.2天，其中台北站高溫日數達9天，9月及10月皆達同期最多。
累積雨量部分，氣象署表示，10月平均降雨量153.5毫米，較氣候平均值（中位數）133.9毫米，還多19.6毫米。
氣象署分析，10月19日至29日受東北季風、颱風風神外圍環流及低壓帶影響，北部及東北部降雨顯著，降雨以迎風面的北部及東北部為主，其中淡水站達設站以來同期最多，東吉島站達同期最少，大武站達同期次少。
降雨天數方面，氣象署表示，10月平均降雨天數8.2天，較氣候平均值少2.6天，其中嘉義站、台南站、大武站及東吉島站達各自設站以來同期最少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言