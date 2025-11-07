快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央社／ 台北7日電
中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高。本報資料照片
中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高。本報資料照片

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高。

氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」回顧10月台灣氣候，除了氣溫創新高外，雨量呈現北多南少，而10月平均氣溫27.4度，比氣候平均值25.2度還高。

氣象署表示，10月上旬至中旬受太平洋高壓影響，氣溫極端偏高，11個平地站月平均氣溫創1951年以來同期最高，另有全台17個測站達各自設站以來同期最高。

至於累積高溫日數，氣象署指出，經統計10月最高氣溫達35度天數平均1.3天，相較氣候平均值0.1天，還多出1.2天，其中台北站高溫日數達9天，9月及10月皆達同期最多。

累積雨量部分，氣象署表示，10月平均降雨量153.5毫米，較氣候平均值（中位數）133.9毫米，還多19.6毫米。

氣象署分析，10月19日至29日受東北季風、颱風風神外圍環流及低壓帶影響，北部及東北部降雨顯著，降雨以迎風面的北部及東北部為主，其中淡水站達設站以來同期最多，東吉島站達同期最少，大武站達同期次少。

降雨天數方面，氣象署表示，10月平均降雨天數8.2天，較氣候平均值少2.6天，其中嘉義站、台南站、大武站及東吉島站達各自設站以來同期最少。

氣象署 氣溫 雨量 高溫

延伸閱讀

三大ODM同步公告10月營收 最強者竟是他

台塑四寶10月營收1,008億元 同步呈現年、月雙減

富喬營收／10月5.65億元、月增9.7%創新高 Low DK 供不應求到2026年

大陸10月外貿出口較上個月滑落明顯 創2月以來最差表現

相關新聞

最快周日達巔峰！鳳凰颱風路徑西修「不排除穿台」下周三前慎防豪雨

鳳凰颱風最快今晚增強為中度颱風、周日將達巔峰再升級成強度颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿...

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

誰說補鈣只能喝牛奶？營養師曝9種蔬菜鈣含量更高 3招提高吸收率

鈣質是人體不可或缺的營養素之一，一般人可能只知道要喝牛奶來補充鈣，但其實有不少蔬菜的鈣含量比牛奶還高。營養師李婉萍在臉書分享9種蔬菜的鈣含量以及其料理方式，教大家享受美食也可以攝取鈣質。

台鐵平溪線全區間明年1月30日前停駛 瑞芳到菁桐公路接駁

台鐵平溪線上月22日因受強降雨影響，造成三貂嶺=大華間、嶺腳=望古間兩處路基嚴重流失，台鐵今天表示，為工程搶修需要及確保...

長庚驚喜現場！羅大佑回「醫界」送千張黑膠 醫護團隊大受鼓舞

「雨夜花、雨夜花，受風雨吹落地….」在今天「長庚醫療財團法人-羅大佑老師黑膠唱片公益捐贈暨音樂分享會」的現場，傳來多首「...

急診觀察床改治療床 洪子仁：治療床的照顧強度可再討論

急診壅塞病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇良今表示，將把急診床位從「觀察」改為「治療」，可把住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。