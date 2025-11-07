桃園機場論壇登場 聚焦旅客體驗與航網連結

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
因應全球航空業變局與市場轉型，並深化國際合作，機場公司今（7）日舉辦「重振機場經濟：為全球旅客設計航廈舒適度與航網連結」國際論壇。圖／機場公司提供
因應全球航空業變局與市場轉型，並深化國際合作，機場公司今（7）日舉辦「重振機場經濟：為全球旅客設計航廈舒適度與航網連結」國際論壇。圖／機場公司提供

桃園國際機場公司今（7）日舉辦「重振機場經濟：為全球旅客設計航廈舒適度與航網連結」國際論壇，邀請 ACI 國際機場協會、泰國機場集團、OAG、日本三菱地所集團、IATA、環亞貴賓室及日本航空等國際機場與航空業者代表參與，吸引超過 200 位國內外產官學研界人士出席，針對航廈旅客服務與全球航網布局進行交流。

交通部次長林國顯表示，桃園機場客運量穩步回升，今年前三季達 3,522 萬人次，恢復至疫情前近 97% 水準，其中北美轉機旅客占約四成。自 9 月起加拿大旅客亦適用來台轉機一站式安檢（OSS），提升通關效率、轉機時間可縮短約 1 小時，強化桃園機場樞紐優勢。

機場公司董事長楊偉甫指出，本次論壇結合「旅客體驗」與「航網經濟」兩大主軸。機場公司正推動第三航廈與第三跑道等重大建設，北登機廊廳預計今年底啟用，採綠建築與智慧管理系統，將有效提升營運效率並優化旅客感受。

ACI 亞太區總監 Stefano Baronci 分享，未來全球航空市場成長有四成將集中於亞太，各國機場必須同步擴充容量、優化服務與時刻分配制度，以維持航空業健康與長期競爭力。

OAG 亞洲首席總監 Mayur Patel 指出，全球轉機旅客規模持續擴大，桃園機場目前在全球樞紐連結性排名第 37 名，具前段領先地位。他建議機場善用旅客平均候機 180 分鐘的「黃金停留時間」，發展兼具地方文化特色的商業與服務，提高非航收入並提升旅客體驗，例如以台灣茶文化為旅客創造差異化記憶。

下午場則由日本三菱地所集團分享日本推動機場私有化及活化經濟之案例，包括與桃園機場締結姊妹機場的高松機場正進行擴建與翻新，透過公私合力提升收益、拓展航線並帶動地方發展。

機場公司表示，將持續透過國際交流與專業合作，滾動檢視航廈設施、服務流程與營運策略，全面強化桃園機場競爭力，為旅客打造更舒適與高效率的旅行體驗，同時推動桃園機場經濟永續成長。

機場公司副總經理余崇立（左）與環亞貴賓室集團商務總監（中）和IATA亞洲區諮詢顧問張廉（右）專題討論航廈舒適性主題，討論旅客需求與機場回饋。圖／機場公司提供
機場公司副總經理余崇立（左）與環亞貴賓室集團商務總監（中）和IATA亞洲區諮詢顧問張廉（右）專題討論航廈舒適性主題，討論旅客需求與機場回饋。圖／機場公司提供

