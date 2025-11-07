長庚驚喜現場！羅大佑回「醫界」送千張黑膠 醫護團隊大受鼓舞

「雨夜花、雨夜花，受風雨吹落地….」在今天「長庚醫療財團法人-羅大佑老師黑膠唱片公益捐贈暨音樂分享會」的現場，傳來多首「台灣歌謠之父」鄧雨賢所創作的台灣民謠旋律，同時也混合著一些新意，樂聲來源為知名音樂人羅大佑所二創嶄新演繹的《季春四望夜雨愁》黑膠專輯。

現場六百多位長庚醫院工作、醫護人員，包含長庚董事長王瑞慧與該院決策委員會主委程文俊、副主委陳建宗、行政中心總執行長潘延健、副總執行長許智超與台北長庚院長黃集仁等皆專注聆聽，感受其中深遠意境。

明年為長庚醫院50周年院慶，羅大佑將為長庚醫院創作院歌，同時也在分享會中捐贈捐上述黑膠唱片專輯一千張，為長庚醫療團隊送上暖心的祝福，並以具體行動支持長庚醫療公益。

羅大佑挺醫療公益，為長庚醫護加油

程文俊表示，長庚醫院體系從無到有，直到今日，為全台最大醫療體系，期待未來，可以成為國際深具影響力的醫療體系之一，在這過程，所有人都競競業業、善盡職責，而羅大佑過去曾擔任過醫師，很了解醫護人員的辛苦之處，所以很感謝羅大佑願意幫助該院創作院歌，並展現該院「勤勞樸實，止於至善，永續經營，奉獻社會」的精神、理念。羅大佑捐贈一千張最新黑膠專輯之美意，更讓該院醫護人員深受鼓舞，也成為該院團隊前進的動力。

羅大佑笑說，他在1983年的時候離開醫學界，當時，他只要碰到抽血、打針、做檢驗報告等，就會特別緊張，現在回到醫學界現場，還是會回想到當時的心情。而他在10歲的時候就深受鄧雨賢歌曲「四季紅」的啟發，從此，他就一直想要將這份感覺傳承、延續下去，現在，花了兩年時間，終於圓了長久以來的夢想。

音樂禮讚，為醫護注入溫暖與啟發

羅大佑出道近50年，曾創作《鹿港小鎮》等多首經典名曲，本次捐贈的黑膠專輯收錄《雨夜落花》、《望青春風》、《月夜愁眠》、《四季戀紅》等四首作品，為鄧雨賢歌曲二創作品，四首曲目串聯下來，彷彿一場小型歌舞劇，曲風多樣，同時也傳遞羅大佑本身許多的人生體悟、深厚情感與對自然永續的關懷。