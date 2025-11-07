聽新聞
台鐵平溪線全區間明年1月30日前停駛 瑞芳到菁桐公路接駁
台鐵平溪線上月22日因受強降雨影響，造成三貂嶺=大華間、嶺腳=望古間兩處路基嚴重流失，台鐵今天表示，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至明年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。
台鐵表示，三貂嶺=大華間（K2+100）邊坡滑動，擋土牆有位移之虞，另嶺腳=望古間（K9+820~920）路基流失，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至明年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。
公路接駁措施如下：
1. 接駁車停靠「瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」等站，折返行駛。
2. 瑞芳開車時間：07:10、09:10、14:00、16:00、18:00
3. 菁桐開車時間：08:10、10:10、15:00、17:10、19:00
台鐵說，旅客可透過臺鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02）21910096、0800765888，或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。
