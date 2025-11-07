快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵平溪線全區間明年1月30日前停駛 瑞芳到菁桐公路接駁

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台鐵平溪線全區間明年1月30日前停駛。圖／平溪區公所提供
台鐵平溪線全區間明年1月30日前停駛。圖／平溪區公所提供

台鐵平溪線上月22日因受強降雨影響，造成三貂嶺=大華間、嶺腳=望古間兩處路基嚴重流失，台鐵今天表示，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至明年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。

台鐵表示，三貂嶺=大華間（K2+100）邊坡滑動，擋土牆有位移之虞，另嶺腳=望古間（K9+820~920）路基流失，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至明年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。

公路接駁措施如下：

1. 接駁車停靠「瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」等站，折返行駛。

2. 瑞芳開車時間：07:10、09:10、14:00、16:00、18:00

3. 菁桐開車時間：08:10、10:10、15:00、17:10、19:00

台鐵說，旅客可透過臺鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02）21910096、0800765888，或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。

平溪 瑞芳 台鐵

延伸閱讀

受東北季風及颱風影響 綠島、蘭嶼船班8日中午後停駛

育化舞蹈團新作金瓜石「鑛工舞」 男挖鑛、女持家、童滿山跑

平溪線鐵軌淘空 光復節3天連假僅行駛至十分站 平溪、菁桐公路接駁

連日暴雨致平溪線路基流失 台鐵公布行車計畫

相關新聞

最快周日達巔峰！鳳凰颱風路徑西修「不排除穿台」下周三前慎防豪雨

鳳凰颱風最快今晚增強為中度颱風、周日將達巔峰再升級成強度颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿...

行動電源意外頻傳！家電達人揭「3大NG行為」一定要注意

近來國內外陸續傳出行動電源起火或爆炸意外，從旅途中冒煙自燃、到家中充電時突然爆裂，令人聞之色變。家電達人486先生提醒，...

誰說補鈣只能喝牛奶？營養師曝9種蔬菜鈣含量更高 3招提高吸收率

鈣質是人體不可或缺的營養素之一，一般人可能只知道要喝牛奶來補充鈣，但其實有不少蔬菜的鈣含量比牛奶還高。營養師李婉萍在臉書分享9種蔬菜的鈣含量以及其料理方式，教大家享受美食也可以攝取鈣質。

台鐵平溪線全區間明年1月30日前停駛 瑞芳到菁桐公路接駁

台鐵平溪線上月22日因受強降雨影響，造成三貂嶺=大華間、嶺腳=望古間兩處路基嚴重流失，台鐵今天表示，為工程搶修需要及確保...

長庚驚喜現場！羅大佑回「醫界」送千張黑膠 醫護團隊大受鼓舞

「雨夜花、雨夜花，受風雨吹落地….」在今天「長庚醫療財團法人-羅大佑老師黑膠唱片公益捐贈暨音樂分享會」的現場，傳來多首「...

急診觀察床改治療床 洪子仁：治療床的照顧強度可再討論

急診壅塞病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇良今表示，將把急診床位從「觀察」改為「治療」，可把住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。