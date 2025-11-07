文策院攜手鏡文學成立影視團隊 5年開發10作品

快訊

中央社／ 台北7日電

文策院與鏡文學合作投資新台幣3.1億元，成立影視製作公司「鏡好看」，預計5年內開發10部影視作品，今天舉行成立發布會。

文化部長李遠致詞表示，2019年11月文化內容策進院成立，到今天正好滿6年，雖然相較於韓國的文化產業振興院慢了20年，但是從近期國發基金邁入第2個100億元、越來越多的民間文化內容基金成立、更多台灣的影視作品走向國際，「台灣的機會真的來了」。

李遠也表示，作為創作者，擔任文化部長最痛苦的一件事，就是遇到心中覺得可以支持的創作，卻不能說出口，但是這些他心中覺得很值得改編的題材，近年都逐漸浮現，且由專業團隊製作呈現。他說，台灣歷經一段低谷時期，但所有影視人都沒有放棄，如今「終於輪到我們了」。

文策院院長王敏惠指出，「鏡好看」具備IP轉譯、出版轉譯、IP孵化、內容開發、IP整合等專業實力，從創作過程當中，就導入系統化的作業流程，同時兼顧商業性、市場性與文化內容的雙向平衡，期盼未來可以創作更多無限可能的商業價值。

「鏡好看」董事長董成瑜表示，台灣業者過去總是單打獨鬥，雖然有成就感，但如果要國際化，只靠一家公司是不夠的；「我們不只要做出有共感的東西，更要利用所有人的優勢跟資源，一起面對國際，這樣的贏面才會更大」。

「鏡好看」也公布將陸續投入開發的作品，包括改編自台灣真實女性殺人案件「她殺之罪」；源自瑞士真實故事、聚焦青少年身心壓力及父母教養問題的喜劇「有緣再掛號」；揭發巨大陰謀的跨國諜報故事「鑽石與麵包」。

描述黑道大哥金盆洗手做牧師的黑色幽默喜劇「黑道牧師」；從家庭創傷複製切入的恐怖驚悚電影「跳房子」；在PTT爆紅、鏡文學平台點閱冠軍的小說「獻給殺人魔的居家清潔指南」；以及描述橫跨台日百年情誼的原民棒球故事「蕉葉與樹的約定」。

