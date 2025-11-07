ITF旅展今開幕！華航、長榮、台灣虎航旅展齊推優惠 搶攻旅遊商機

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
華航「AI 品牌形象大使」首度亮相，驚豔全場，邀民眾沉浸式互動鳳凰城的熱情魅力與 AI 客服創新服務。圖／中華航空提供
2025ITF台北國際旅展今日起至11月10日在南港展覽館1館隆重登場，今年活動吸引國內外共123個國家與城市、1,600個攤位參與，旅展首日即湧入大量民眾，航空市場買氣熱度明顯回溫，包含中華航空、長榮航空與台灣虎航均推出展場體驗、優惠票價及線上旅展活動，搶攻年底與春節旅遊商機。

中華航空以「華航新視野飛閱心距離」為主題登場，董事長高星潢率團隊站台，宣布旅展與線上旅展期間自台灣出發全航線最低76折起，購票登錄可抽全球不限航點經濟艙來回機票。華航展區以懸空造景搭配插畫視覺呈現新開航鳳凰城與北美航點地標，並推出加入官方LINE即可獲得全新「小花生活系列」Q版貼圖及數位集章互動。現場亦設置五桐號及Care Bears彩虹樂園區與雲端精品館，並安排理想混蛋及瑞莎帶領韻律體操團隊演出，吸引旅客駐足。華航同時宣布，全台首架迪士尼「動物方城市2」主題彩繪機將於11月19日自台北飛往洛杉磯首航，預期將成為旅客關注焦點。

長榮航空今年以「這個世界就是我的遊樂園」為概念，打造Y2K繽紛風格展場，現場首次展示第四代豪華經濟艙座椅，提供民眾試坐，被視為「類比商務艙」的舒適體驗成為亮點。配合新航點達拉斯與釜山，長榮設置AI生成拍照體驗區與扭蛋抽抽樂，人氣迷你卡通飛機周邊引發長隊排隊。線上旅展自即日起至11月16日推出多項優惠，於官網或APP購票可抽三星Galaxy Z Fold7及百夫長行李箱，並為無限萬哩遊會員加碼哩程、訂房與購物四重回饋，熱門航線如東京、曼谷、洛杉磯及香港等皆推出限時特惠。

台灣虎航則以3.5公尺3D動態感應電視牆成為旅展視覺焦點，總統賴清德與台灣虎航董事長黃世惠現場互動開場，電視牆上「虎將」角色與來賓揮手致意，吸引大批民眾圍觀。台灣虎航同步開賣2026年夏季班表，單程未稅最低799元起，並配合即將上路的全民普發1萬元政策，單筆行程滿萬元可再抽500元回饋金。首日攤位活動造訪人數突破2,200人，較去年成長逾八成。線上購票則提供多種支付優惠，包括樂虎卡2% tigerpoint回饋、AFTEE全單折10%及LINE Pay單筆滿萬元享3%回饋，週邊商品於虎禮選平台享9折及1元加購飛行行李吊牌等優惠。

三家航空公司皆表示，年底賞雪、跨年、春節與明年上半年旅遊需求持續升溫，旅展與線上旅展提供旅客提前部署行程的最佳時機。旅客可親臨展場體驗，也可透過航空公司官網及APP直接購票，掌握限時優惠以規劃下一趟旅程。

長榮航空2025年 ITF台北國際旅展以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸。圖／長榮航空提供
華信航空總經理莊明哲 （左起）、台灣觀光協會會長簡余晏、ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、交通部部長陳世凱、台灣虎航董事長黃世惠、賴清德總統、中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞、民進黨秘書長徐國勇至台灣虎航攤位進行開幕式。圖／台灣虎航提供
華航董事長高星潢（中）、資深副總經理張程皓（右三）、台灣地區處長馮震宇（右二）及華信董事長陳大鈞（左三）、總經理莊明哲（左二）為華航集團展區熱鬧揭開序幕。圖／中華航空提供
長榮航空2025年 ITF台北國際旅展以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，還特別將Hello Kitty「閨蜜機」打造成空中飛翔的Q版巨型模型機，吸引全場目光。圖／長榮航空提供
旅展 台灣虎航 華航

