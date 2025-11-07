急診觀察床改治療床 洪子仁：治療床的照顧強度可再討論

急診壅塞病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇良今表示，將把急診床位從「觀察」改為「治療」，可把住院床位留給重症病人。新光醫院副院長洪子仁表示，在急診待床的這些病人，到底需要什麼樣強度的照顧，恐需再討論，才能夠從臨床作業中，找出最妥適的護病比。

洪子仁說，現階段在急診留置的病人多為內科性疾病，如感染科、腸胃科、腎臟科或胸腔科患者，這些病人通常不需緊急開刀，主要治療以抗生素與支持性療法為主。由於病房床位有限，這些患者經常留在急診待床。

許多患者，只要在急診有一個相對舒適、隱密的區域，能夠依規打點滴、用藥治療，其實就等同於短期住院的概念。洪子仁表示，若急診能規畫出「住院型觀察區」，讓病人可在穩定醫療照護下等待轉上病房。

洪子仁表示，空間與人力配置仍是挑戰，急診區域通常空間有限，若要設置封閉或半封閉式的區域，需依各醫院條件評估。若將觀察床改為住院性質，就必須重新檢討護病比設定，護病比是否要介於一般病房與觀察床之間，由專家學者共同研議，依照臨床需求設定合宜標準。