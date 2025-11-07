快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

急診觀察床改治療床 洪子仁：治療床的照顧強度可再討論

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁表示，急診待床的病人，需要何種強度的照顧，恐需再討論，才能夠從臨床作業中，找出最妥適的護病比。本報資料照片
新光醫院副院長洪子仁表示，急診待床的病人，需要何種強度的照顧，恐需再討論，才能夠從臨床作業中，找出最妥適的護病比。本報資料照片

急診壅塞病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇良今表示，將把急診床位從「觀察」改為「治療」，可把住院床位留給重症病人。新光醫院副院長洪子仁表示，在急診待床的這些病人，到底需要什麼樣強度的照顧，恐需再討論，才能夠從臨床作業中，找出最妥適的護病比。

洪子仁說，現階段在急診留置的病人多為內科性疾病，如感染科、腸胃科、腎臟科或胸腔科患者，這些病人通常不需緊急開刀，主要治療以抗生素與支持性療法為主。由於病房床位有限，這些患者經常留在急診待床。

許多患者，只要在急診有一個相對舒適、隱密的區域，能夠依規打點滴、用藥治療，其實就等同於短期住院的概念。洪子仁表示，若急診能規畫出「住院型觀察區」，讓病人可在穩定醫療照護下等待轉上病房。

洪子仁表示，空間與人力配置仍是挑戰，急診區域通常空間有限，若要設置封閉或半封閉式的區域，需依各醫院條件評估。若將觀察床改為住院性質，就必須重新檢討護病比設定，護病比是否要介於一般病房與觀察床之間，由專家學者共同研議，依照臨床需求設定合宜標準。

病人 洪子仁 患者

延伸閱讀

醫護出走、自費比率高 洪子仁提數位、永續轉型 醫界也應治癒社會

補充保費惹怒存股族！石崇良喊「健保不能倒」 網痛批：共產邏輯上身

不讓病人躺在醫院走廊 石崇良拋「觀察床改短期住院」 防急診壅塞

影／補充保費新制遭反彈 石崇良：僅想法、未到討論階段

相關新聞

最快周日達巔峰！鳳凰颱風路徑西修「不排除穿台」下周三前慎防豪雨

鳳凰颱風最快今晚增強為中度颱風、周日將達巔峰再升級成強度颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿...

行動電源意外頻傳！家電達人揭「3大NG行為」一定要注意

近來國內外陸續傳出行動電源起火或爆炸意外，從旅途中冒煙自燃、到家中充電時突然爆裂，令人聞之色變。家電達人486先生提醒，...

誰說補鈣只能喝牛奶？營養師曝9種蔬菜鈣含量更高 3招提高吸收率

鈣質是人體不可或缺的營養素之一，一般人可能只知道要喝牛奶來補充鈣，但其實有不少蔬菜的鈣含量比牛奶還高。營養師李婉萍在臉書分享9種蔬菜的鈣含量以及其料理方式，教大家享受美食也可以攝取鈣質。

台鐵平溪線全區間明年1月30日前停駛 瑞芳到菁桐公路接駁

台鐵平溪線上月22日因受強降雨影響，造成三貂嶺=大華間、嶺腳=望古間兩處路基嚴重流失，台鐵今天表示，為工程搶修需要及確保...

長庚驚喜現場！羅大佑回「醫界」送千張黑膠 醫護團隊大受鼓舞

「雨夜花、雨夜花，受風雨吹落地….」在今天「長庚醫療財團法人-羅大佑老師黑膠唱片公益捐贈暨音樂分享會」的現場，傳來多首「...

急診觀察床改治療床 洪子仁：治療床的照顧強度可再討論

急診壅塞病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇良今表示，將把急診床位從「觀察」改為「治療」，可把住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。