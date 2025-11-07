行動電源意外頻傳！家電達人揭「3大NG行為」一定要注意

近來國內外陸續傳出行動電源起火或爆炸意外，從旅途中冒煙自燃、到家中充電時突然爆裂，令人聞之色變。家電達人486先生提醒，行動電源雖屬小型3C配件，但內部含有鋰電池，一旦使用或存放不當，便可能釀成危險。

486先生指出，最常見的3大NG行為包括「邊充邊用」、「摔到仍繼續使用」與「高溫曝曬」。為了節省時間，許多人會在替行動電源充電的同時，仍讓它替手機供電，這種「同時充放電」的行為會使內部溫度急遽升高，嚴重時甚至可能起火。

此外，行動電源摔到後繼續使用，同樣潛藏風險。486先生表示，鋰電池內部含有隔離膜與電解液，若因撞擊變形導致短路，可能在日後充電時突然發熱或燃燒。若外殼出現破裂、鼓起或異味等異常，應立即停用並妥善回收處理。

不少人習慣將行動電源長期放在車內備用，夏季豔陽下的密閉車廂溫度可在短時間內衝上50°C以上，高溫環境會讓鋰電池內部化學物質不穩定，輕則膨脹失效，嚴重時恐引發燃燒。

486先生進一步提醒，選購行動電源時應避免來路不明或無品牌的商品，務必確認通過BSMI安全認證，並清楚標示容量與型號資訊。高溫、潮濕、擠壓、摔落與過充都是潛在危機，民眾應定期檢查外觀與溫度狀況，避免極端環境使用，並留意鼓起、異味或發熱等警訊，才能確保行動電源安全無虞。