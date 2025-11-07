最快周日達巔峰！鳳凰颱風路徑西修「不排除穿台」下周三前慎防豪雨

鳳凰颱風最快今晚增強為中度颱風、周日將達巔峰再升級成強度颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿越台灣，最快下周一發布海上颱風警報、下周二發布陸上颱風警，下周三前各地都需嚴防大雨或豪雨。

曾昭誠說，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中颱，並持續往菲律賓前進，周日抵達菲律賓時將增強為強颱，屆時暴風半徑會再擴大到320公里，下周一估將穿過菲律賓並移動到南海，接近台灣時，暴風半徑及強度將減弱。

由於鳳凰颱風路徑往西修正，根據目前預報路徑，鳳凰颱風有機會從中南部登陸並穿越台灣，一 通過台灣後就可能減弱為低氣壓；至於海陸警發布時間？曾昭誠表示，目前預估最快下周一發布海警、下周二發布陸警。

針對未來1周天氣，曾昭誠指出，明（8日）各地大致為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

周日（9日）迎風面降雨機率增加，晚上東北季風增強；下周一（10日）開始受到颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨的機會，其他地區有會降雨，台東、恆春半飽責有大雨等級的降雨。

下周二（11日）降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨發生機率，其他地區也有降雨的機會。

下周三（12日）颱風路徑變數依然很大，但花東仍會有廣泛的陣雨及雷雨，且可能有大雨或局部豪雨，北部、宜蘭也有大雨，中南部有大雨或豪雨的機會，但仍要看下周一颱風北轉及距離。

下周四（13日）若颱風如預期通過台灣將減弱為低氣壓，屆時環境風場再轉為吹偏北風或東北風，北部、宜蘭有短暫陣雨，其他地區也有降雨，不過雨勢會變得較為趨緩。

下周五（14日）台灣將恢復到東北季風的天氣型態，北部、宜蘭、花蓮有局部短暫降雨，台東、恆春半島有零星降雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

溫度部分，曾昭誠表示，明天環境風場偏東風，天晴穩定，北部低溫約21、22度，中南部及花東約23至25度，離島的馬祖、金門、澎湖分別為20、22、24度；白天高溫北部約26至28度，中南部、東南部約29至32度，馬祖、金門、澎湖高溫分別為23、26。