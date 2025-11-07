遠傳蟬聯《天下永續公民獎》！透過科技力實踐低碳營運　環境永續表現高居大型企業服務業之冠

遠傳永續表現再獲高度肯定，連續3年入選《天下永續公民獎》大型企業服務業組前四強，為電信業最佳成績，環境永續表現高居該組入選企業之冠。遠傳憑藉著電信專長，透過科技力實踐低碳營運，包含率業界之先在資料中心導入創新節水技術，打造綠色AI算力，總部大樓也拿下「鑽石級綠建築」認證，更是台灣第一家宣示全面採用環保SIM卡的電信公司，為守護下一代的生活環境盡一份心力。

除蟬聯《天下永續公民獎》，遠傳今年亦同時榮獲《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》，為第二度同時囊括3項指標性獎項，展現全方位永續實力。

遠傳總經理井琪表示，遠傳這幾年致力於透過智慧綠色資通訊應用達成低碳營運，一家企業的力量有限，遠傳更號召170家供應商，攜手參與關懷兒少、弱勢、偏鄉活動持續19年，這次獲獎，是遠傳全體同仁，以及一起投入的供應商、NGO共同努力的成果。

《天下永續公民獎》今年邁入第19年，為台灣最具指標意義永續獎項之一，綜合評比企業在「公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續」等四大面向的永續表現。

在本屆評比中，遠傳在各面向表現突出，尤其「環境永續」（8.77分）成績高居大型企業服務組所有入選企業之冠，展現低碳營運的優異成果。遠傳創電信業之先導入ISO 46001水資源效率管理系統，並在資料中心機房導入「冷卻系統結合沖廁系統」等創新節水措施；也是第一家同時採用WUE（水資源效率）/PUE（電力使用效率）雙指標治理，建立標準化、科學化治理流程。

遠傳也協助供應商永續轉型，發布全台首本經第三方查驗的《供應鏈永續報告書》，建置「循環經濟共享平台」，回收再利用率達86.8%；為台灣電信業首家宣示全面採用環保SIM卡，一年減少塑料用量相當於66萬個寶特瓶。

為守護下一代的未來，遠傳為台灣第一家通過SBTi 1.5℃近程目標審核的電信業者，並加入RE100，承諾2030年溫室氣體排放較2021年減少逾4成，2040年全公司100%使用再生能源，2048年達成全面淨零。