蒙古人放牧牛羊罹「這種病」最多 彰化員榮、台中榮總義診團安排來台治療

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫院醫療副院長、胸腔內科涂川洲（右二）為蒙古患者診治疾病。圖／員榮提供
員榮醫院醫療副院長、胸腔內科涂川洲（右二）為蒙古患者診治疾病。圖／員榮提供

員榮醫療體系員榮醫院與台中榮總聯袂前往蒙古義診，一名患者10年前開台腰痛，有時痛到臀部、雙腿發熱麻痺，經診斷為腰椎退化壓迫神經，另有多名患者罹患惡性腫瘤，義診團都將安排來台治療。

員榮國際醫療平台今表示，兩年前到蒙古義診，一名被當地醫院診斷為肺部纖維化，僅剩3個月壽命的患者前來求助，義診團診斷出他罹患罕見疾病「肺蛋白沉積症」，義診結束後安排他來台洗肺，治療後病情大幅改善。義診團近日到蒙古義診，這名病人再度來求診前，義診團診斷後認為必須二次洗肺，已安排再來台時程。

蒙古人很多放牧牛羊維生，骨折、脊椎受傷相當常見，這次義診有不少這類患者，一名病人的手肘與手指發麻，頸椎痛，5月間在當地動過頸椎間盤手術但沒改善，義診團診斷後已安排他來台再次手術，此外，也有多名脊椎受損患者都也被安排來台治療。

義診團由員榮醫療體系員榮醫院副院長、胸腔內科醫師涂川洲領隊，成員有員榮萊源神經中心主任、神經外科醫師陳建華、國際醫療部醫師黎雨青與台中榮總神經外科醫師李崇新等人。義診團與當地醫療機構交流，簽署多項合作協議。目前員榮與蒙古國超過30家醫院簽訂醫療合作備忘錄（MOU）。員榮醫療體系也因此榮獲「國際醫療典範獎」。

義診 患者 蒙古

