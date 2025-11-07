2026台北燈節花博、西門町雙主燈 結合夜經濟點燈至凌晨2時

台北燈節自2017年起多以西門町為主燈區，台北市議員柳采葳下午在教育部門質詢時，建議明年燈節主燈區移師圓山花博，結合「夜經濟」提升台北觀光產值。觀傳局長余祥指出，明年燈節已規畫雙主燈，除了西門町，另新增花博展區並研議延長點燈時間。

柳采葳表示，根據觀傳局統計，蛇年燈節即吸引361萬人到訪，顯示觀光潛力極高，而北市除西門町外，圓山花博公園因具交通與腹地優勢，不但適合成為2026台北燈節主燈區，也可帶動中山、大同區的觀光人潮，擴大北市夜經濟規模。

柳采葳指出，觀傳局應研議將明年燈節主燈區移師圓山花博，並與產發局協調延長展燈時間，放寬夜間營業限制，以打造完整夜間經濟鏈，推動「台北燈節、商圈夜經濟」的雙贏整合行銷，以提升台北觀光產值。

余祥指出，台北明年燈節，為了吸引觀光客，已經規畫雙展區，除了西門町，另規畫新增花博展區，將有雙展區、雙主燈，而選擇花博的原因，除了考量交通、腹地，目前園區有豐富的夜經濟資源，也會結合市集、在地商圈結合燈節活動。

柳采葳說，花博現在是台北新興的夜經濟場所，經營時間比較晚，之前燈節在西門町，點燈時間是下午5時至晚間10時，花博燈區的燈節活動，配合店家的營業時間，建議可延長。

余祥指出，觀傳局將與相關單位研議延長點燈時間；北市會展基金會則表示，通常台北燈節時間最晚至晚上10時，明年為了人潮疏散，周一至周四可以延長至12時，讓民眾可搭上最末班捷運；周五和假日可以配合延長至凌晨2時，人潮可更安全疏散。柳采葳也說，既然燈節可以延長時間，希望也給附近店家營業時間多一點彈性，希望市府再研議可行的方案。